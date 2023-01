Cogieron a seis presuntos disidentes de la ‘Alfonso Cano’, con armas y municiones

in

Por diferentes cargos, fueron capturados y enviados a prisión por un juez penal Ambulante de Pasto con control de garantías, seis presuntos integrantes de la disidencia residual ‘Alfonso Cano’.

Se trata de Nerlin M. C., alias ‘Caliche’; Janier Arley M. A., alias ‘Jota’; Andrés C. R., alias ‘Anuel’, Jhonatan Q. L., alias ‘Jimi’, Daniel V. C., alias ‘Vallejo’ y Luis Carlos O. P., alias ‘Pastilla’.

“Los 6 asegurados fueron detenidos durante una operación en la vereda La Playa del municipio de Roberto Payán (Nariño), en la que fue aprehendido un menor de edad, por soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules”, informó la Fiscalía.

Durante la operación fueron incautados una escopeta calibre 16 milímetros, 11 proveedores calibre 5.56, proveedores calibre 7.62, cartuchos 50 milímetros, 8 minas antipersona, 2 metros de cable, un lanzagranadas artesanal, un mortero tipo comando, baterías iniciadoras, granadas 60 milímetros, 5 cascos Kevlar del Ejército Nacional, 3 uniformes del Ejército y uno de la Armada Nacional, 17 chalecos multipropósito para proveedores, 1 boina y 15 teléfonos celulares, además de morrales de campaña.

“Sorprendidos por los soldados, los 6 presuntos integrantes de la disidencia residual y el menor de edad intentaron huir por el río Patía en una lancha, siendo interceptados y abordado por las unidades militares. El juez penal emitió la orden de encarcelamiento para que los 6 presuntos miembros de la organización armada sean puestos a disposición del Inpec para su traslado a la cárcel de Buchely del puerto de Tumaco”, agrego el ente acusador.

Los sujetos fueron imputados por los delitos de fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado en concurso con fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego en concurso con utilización ilegal de uniformes de insignias.

Por su parte, el menor aprehendido fue puesto a disposición de la Comisaría de Familia del municipio de Olaya Herrera (Nariño).

