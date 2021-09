Fotos y video: ¡Se llama 6! Este es el joven que tendría el nombre más corto de Colombia

Un joven de 19 años de edad tendría el nombre más corto de Colombia y posiblemente del mundo, pues fue registrado como 6 Martínez Medina y vive con sus padres y su hermana en el municipio de Santa Ana, Magdalena. Conozca su historia.

6 Martínez Medina, el joven que tendría el nombre más corto de Colombia

Sobre su nombre, el padre de este joven explicó en Noticias Caracol que: «no me gustan los nombres comunes, triviales, y siempre he pensado que el mundo hay que mirarlo desde una óptica distinta a como lo ve todo el mundo»; asimismo, expresó que quiso romper el patrón o paradigma en el cual tienen mucho que ver los nombres de los abuelos o los ancestros, aunque aclara que acepta y respeta esos patrones familiares y culturales.

Asimismo, el padre de 6 relató que en el tiempo en que nació su hijo (18 de febrero de 2002), estaba de moda el nombre de Osama por el atentado a las Torres Gemelas, por lo que llegó a pensar en ponerlo así, pero finalmente lo pusieron 6, teniendo en cuenta -además- que es el sexto hijo la relación con su esposa.

Además, 6 lleva primero el apellido de su madre y su padre explicó el por qué: «por los nueve meses de embarazo, por las orinadas, defecadas, los trasnochos, y el tiempo en el que niño está con su mamá».

El padre de este joven le contó al medio ya citado que cuando fueron a registrar a su hijo y decidieron ponerlo 6 (en número), causó toda una polémica, pues le dijeron que: «Es la primera vez que se registra un ser humano con un número, porque eso se le coloca es a las vacas, a los semovientes».

Por su parte, este joven narró en Caracol que su nombre ha causado tanto furor que hasta sus amigos y otras personas se le acercan y le hacen bromas, «ciertas personas se me han acercado a decirme 3×2 o 7-1 y yo siempre les he contestado con mucho agrado porque es un nombre único en el mundo y eso me tiene orgulloso», dijo.

Es de resaltar que la hermana con la que vive 6 y sus padres se llama Meridiana Marfael Martínez Medina, debido a que según su madre, cuando se casó con el padre de sus hijos, ambos concluyeron en que la primera inicial del nombre de sus hijos sería con la letra M para que «combinara» con los apellidos de los dos; además, la niña nació a las 12 del día y por ese le pusieron Meridiana, para que tuviera las 4 M, dijo la mujer en Caracol.

El joven 6 Martínez Medina no tiene intenciones de cambiarse el nombre y se siente orgulloso de él.

#Curiosidades 😲🇨🇴 Hace 20 años en el municipio de Santa Ana, sur del Magdalena nació 6 Martínez Medina, el nombre más corto del mundo, así lo registró su padre, el poeta y periodista Rafael Medina quien decidió llamarlo así para hacer referencia a sexto hijo. ¿Qué opinas? 🧐 pic.twitter.com/XGZASzq4Av — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) September 3, 2021

😱#OCIO

PADRE NOMBRA A SU HIJO ¡CON UN NÚMERO! Fue hace 20 años cuando un menor fue nombrado como '6 Martínez Medina' en el municipio de Santa Ana, sur del Magdalena, convirtiéndose en la persona con el nombre más corto del mundo. pic.twitter.com/5wxGm4gSP4 — El Nacional Periódico (@elnacionalred) September 5, 2021

Conozca a 6, el joven con el nombre más corto en Colombia, y su particular familia. Sus padres, además, hicieron todo lo posible para que llevara primero el apellido de la mamá. La hermana también se llama de una manera singular https://t.co/d3HfQPByq8 pic.twitter.com/9YU0yJorPG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 6, 2021

