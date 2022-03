Al menos 56 muertos en atentado contra una mezquita en Pakistán

Al menos 56 personas murieron en un atentado en una mezquita chiita de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, durante la oración del viernes.

«Hasta ahora 56 personas han muerto y 194 han resultado heridas. El ataque tuvo lugar a las 13.07 hora local (8.07 GMT) durante los rezos del viernes», dijo el agente Ahsen Khan, del cuartel general de la Policía en Peshawar.

La explosión ocurrió pocos minutos antes del inicio de la oración del viernes.

En redes sociales ha publicado algunos vídeos que dan prueba de la masacre. La mezquita está situada en una calle estrecha del barrio de Kosha Risaldar, cerca del histórico bazar de Qissa Khwani.

