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Resumen: La Guardia Costera calificó de extrema gravedad las amenazas a sus miembros y ratificó que trabaja en coordinación con la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Guerra y el Departamento Militar de Texas para blindar la frontera y neutralizar actividades ilícitas.

Despliegan unos 500 militares en el Valle del Río Grande tras tiroteo contra la Guardia Costera en la frontera de Texas

Minuto30.com .- Cerca de 500 efectivos militares están siendo desplegados esta semana en islas del Valle del Río Grande, en Texas, mediante helicópteros Chinook. La movilización de tropas ocurre tras un ataque armado registrado el pasado fin de semana contra una embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) cerca de la zona de Roma y Garceno.

Enfrentamiento armado el 26 de septiembre

Personal de la Guardia Costera fue objetivo de disparos provenientes del lado mexicano de la frontera mientras adelantaba operaciones conjuntas de interdicción en el Río Grande.

Los efectivos estadounidenses repelieron el ataque respondiendo al fuego. La institución confirmó que no se registraron heridos entre el personal militar o civil, ni tampoco daños en los activos de la entidad.

Despliegue de tropas en Río Grande

En respuesta a la agresión de presuntos miembros de cárteles, fuentes de seguridad confirmaron la llegada de aproximadamente 500 tropas para reforzar la presencia e inspección en la zona insular del río.

La Guardia Costera calificó de extrema gravedad las amenazas a sus miembros y ratificó que trabaja en coordinación con la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Guerra y el Departamento Militar de Texas para blindar la frontera y neutralizar actividades ilícitas.