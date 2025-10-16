¡A Subir el sueldo! Petro anuncia un 9,54% de aumento al Salario Mínimo presupuesto
¡50 por el si! Apobado el multibillonario Presupuesto General de la Nación

Resumen: La votación final que selló la aprobación fue de 50 votos por el sí y 27 por el no. Ahora, el proyecto pasa a revisión y sanción del presidente Gustavo Petro para que quede en firme y pueda iniciar su ejecución.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El Congreso de la República de Colombia ha dado un paso crucial para las finanzas del país. La plenaria del Senado acogió el texto final del Presupuesto General de la Nación, el cual fue respaldado previamente por la Cámara de Representantes, quedando aprobado en $546.9 billones.

El presupuesto aprobado llega con un compromiso clave: una reforma tributaria que se espera recaude $16.3 billones.

Ajuste y Recortes Significativos

La cifra final representa un ajuste importante frente a la propuesta inicial que contemplaba un monto de $557 billones. El Congreso aplicó un recorte de $10 billones al proyecto original.

Esta tijera presupuestal afectó recursos clave, pues se presentan recortes en sectores sensibles como el deporte, la agricultura y la operación de la Defensoría del Pueblo.

La votación final que selló la aprobación fue de 50 votos por el sí y 27 por el no. Ahora, el proyecto pasa a revisión y sanción del presidente Gustavo Petro para que quede en firme y pueda iniciar su ejecución.

Aquí más Noticias de Economía

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    El alcalde Federico Gutiérrez hace entrega de la cancha de baloncesto y polideportiva a la comunidad de Tricentenario