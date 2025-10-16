Resumen: La votación final que selló la aprobación fue de 50 votos por el sí y 27 por el no. Ahora, el proyecto pasa a revisión y sanción del presidente Gustavo Petro para que quede en firme y pueda iniciar su ejecución.

¡50 por el si! Apobado el multibillonario Presupuesto General de la Nación

El Congreso de la República de Colombia ha dado un paso crucial para las finanzas del país. La plenaria del Senado acogió el texto final del Presupuesto General de la Nación, el cual fue respaldado previamente por la Cámara de Representantes, quedando aprobado en $546.9 billones.

El presupuesto aprobado llega con un compromiso clave: una reforma tributaria que se espera recaude $16.3 billones.

Ajuste y Recortes Significativos

La cifra final representa un ajuste importante frente a la propuesta inicial que contemplaba un monto de $557 billones. El Congreso aplicó un recorte de $10 billones al proyecto original.

Esta tijera presupuestal afectó recursos clave, pues se presentan recortes en sectores sensibles como el deporte, la agricultura y la operación de la Defensoría del Pueblo.

La votación final que selló la aprobación fue de 50 votos por el sí y 27 por el no. Ahora, el proyecto pasa a revisión y sanción del presidente Gustavo Petro para que quede en firme y pueda iniciar su ejecución.

Aquí más Noticias de Economía