Atenas es uno de los 5 destinos europeos perfectos para unas vacaciones en familia / Foto: Getty Images

Resumen: Europa es un destino seguro e ideal para familias colombianas. Destacan Atenas (historia), Valencia (ciencia y playa), París (Disneyland), Algarve (playas económicas) y Roma (monumentos). Para optimizar el presupuesto y viajar sin contratiempos, se aconseja reservar con anticipación y adquirir una eSIM antes de salir.

Muchos destinos europeos destacan por su seguridad, infraestructura turística y excelentes sistemas de transporte, aspectos que suelen ser prioritarios para que las familias colombianas puedan disfrutar de unas vacaciones fuera del país.

Si estás planeando tus próximas vacaciones, estos cinco destinos combinan diversión, aprendizaje y experiencias inolvidables para grandes y pequeños. Además, si reservas entradas a las atracciones con anterioridad, puedes manejar el presupuesto sin sorpresas al final del viaje.

Los mejores destinos europeos para viajar en familia

Viajar con niños implica buscar lugares que ofrezcan actividades para todas las edades, opciones de alojamiento cómodas, buena conectividad y una amplia oferta gastronómica. A continuación, te mostramos cinco ciudades europeas que reúnen estas características.

1.Atenas, Grecia

La ciudad permite que los niños descubran de cerca algunos de los monumentos más importantes de la historia, como la Acrópolis y el Partenón. Además de sus sitios arqueológicos, Atenas cuenta con parques, museos interactivos y excursiones a islas cercanas que enriquecen la experiencia.

La mejor época para visitarla es durante la primavera o el inicio del otoño, cuando las temperaturas son más agradables para recorrer la ciudad y el precio del hospedaje no se encuentra en temporada alta.

2.Valencia, España

La Ciudad de las Artes y las Ciencias ofrece actividades educativas para todas las edades, mientras que sus playas urbanas permiten disfrutar del Mediterráneo sin alejarse del centro. También cuenta con amplias zonas verdes y espacios recreativos ideales para los niños.

Otro punto a favor es que suele ser más económica que otras grandes ciudades españolas, lo que ayuda a mantener el presupuesto bajo control.

3.París, Francia

La ciudad cuenta con museos adaptados para niños, jardines, paseos en barco por el río Sena y numerosas actividades culturales. Además, para las familias, uno de los mayores atractivos es Disneyland Paris, uno de los parques temáticos más visitados de Europa.

Aunque puede ser un destino costoso, reservar alojamiento y entradas con anticipación permite encontrar opciones más accesibles.

4.Algarve, Portugal

Esta región portuguesa destaca por sus playas de aguas tranquilas, pueblos costeros y actividades al aire libre. Muchas de ellas cuentan con servicios familiares y zonas seguras para que los niños disfruten del mar.

Además, el costo de alojamiento y alimentación suele ser más económico que en otros destinos turísticos europeos, convirtiéndolo en una opción interesante para familias que desean optimizar su presupuesto.

5.Roma, Italia

Lugares como el Coliseo, el Foro Romano o el Panteón permiten que niños y adultos aprendan mientras exploran algunos de los escenarios más importantes de la antigüedad. La ciudad también ofrece plazas, parques y una gastronomía que suele conquistar a toda la familia.

Aunque recorrer Roma implica caminar bastante, el transporte público facilita los desplazamientos y existen numerosas opciones de alojamiento para familias de distintos presupuestos.

Consejos para organizar unas vacaciones familiares en Europa

Antes de viajar, te recomendamos reservar alojamiento y actividades con anticipación, especialmente si el viaje se realiza durante la temporada alta de verano. En cuanto a la gastronomía, la mayoría de los destinos turísticos europeos cuenta con menús infantiles y opciones para diferentes preferencias alimenticias.

Por otro lado, mantenerse conectado facilita el acceso a mapas, reservas y recomendaciones durante el viaje. Muchas familias optan por contratar la mejor eSIM para Europa antes de salir de Colombia para disponer de internet en distintos países sin necesidad de cambiar tarjetas SIM físicas.