Accede a 480 vacantes laborales este martes 9 de diciembre: aplica en Bogotá

Resumen: Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros
Este martes 9 de diciembre de 2025, accede a tres convocatorias y Ferias de Empleo ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Son en total 480 cargos disponibles para auxiliares de producción, auxiliares de bodega, auxiliares de cocina, auxiliares de producción, asesor call center, telemercaderista call center, asesor call center portabilidad y más. Actualiza tu hoja de vida. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!
La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.
Feria de Empleo virtual sector de logística con ‘Talento Capital’ en Bogotá
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con la empresa aliada Gi Group Staffing S.A.S. están buscando 20 auxiliares de producción y auxiliares de bodega/logística. Esta es una convocatoria virtual para bachilleres
Detalles de las vacantes:
Formación: Bachiller.
Experiencia: No aplica.
Contrato: Término indefinido.
Funciones:
• Producción: Operación y monitoreo de máquinas, empaque, embalaje, calidad, orden y apoyo al equipo de producción.
• Bodega: Recepción, verificación, almacenamiento, picking, packing, inventarios y organización del área.
Confirma tu asistencia virtual a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.
Postúlate de manera virtual este martes 9 de diciembre de 2025, de 9:00 a. m. a 10:30 a. m., a través de la plataforma Teams, ingresando aquí.
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con la empresa aliada Gategourmet están buscando a 260 auxiliares de cocina, auxiliares de producción (HORECA), auxiliares de bodega y auxiliares de planta. Esta convocatoria está dirigida a personas con formación desde bachillerato.
Detalles de las vacantes:
Formación: Bachiller graduado o graduada.
Experiencia: 6 meses recientes y certificados (obligatorio).
Contrato: Término indefinido.
Asiste este martes 9 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m. a la calle 59 #13-33 en la localidad de Chapinero, Edificio Pasaje Galvis, Oficina 124 (segundo piso).
Confirma tu asistencia a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.
Feria de Empleo virtual sector servicios con ‘Talento Capital’ en Bogotá
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con la empresa aliada BRM S.A.S están buscando 200 personas para los cargos de asesor call center, telemercaderista call center, asesor call center portabilidad. Esta convocatoria esta dirigida para personas con formación y estudios desde bachillerato.
Detalles de las vacantes
Formación: Bachiller.
Con o sin experiencia.
Funciones:
Atención integral al cliente (soporte, fidelización, acompañamiento y gestión de cancelaciones).
Venta de soluciones tecnológicas – TMK – Claro.
Gestión de portabilidad y cambio de operador.
Postúlate de manera virtual este martes 9 de diciembre de 2025, de 9:00 a. m. a 11:30 a. m., a través de la plataforma Google Meet, ingresando aquí.
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios