Resumen: Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros

Accede a 480 vacantes laborales este martes 9 de diciembre: aplica en Bogotá

Este martes 9 de diciembre de 2025, accede a tres convocatorias y Ferias de Empleo ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Son en total 480 cargos disponibles para auxiliares de producción, auxiliares de bodega, auxiliares de cocina, auxiliares de producción, asesor call center, telemercaderista call center, asesor call center portabilidad y más. Actualiza tu hoja de vida. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Feria de Empleo virtual sector de logística con ‘Talento Capital’ en Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con la empresa aliada Gi Group Staffing S.A.S. están buscando 20 auxiliares de producción y auxiliares de bodega/logística. Esta es una convocatoria virtual para bachilleres

Detalles de las vacantes:

Formación: Bachiller.

Experiencia: No aplica.

Contrato: Término indefinido.

Funciones:

• Producción: Operación y monitoreo de máquinas, empaque, embalaje, calidad, orden y apoyo al equipo de producción.

• Bodega: Recepción, verificación, almacenamiento, picking, packing, inventarios y organización del área.

Confirma tu asistencia virtual a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.

Postúlate de manera virtual este martes 9 de diciembre de 2025, de 9:00 a. m. a 10:30 a. m., a través de la plataforma Teams, ingresando aquí.