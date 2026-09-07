Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un fiscal de la Seccional Santander imputó al investigado, de 24 años, los delitos de feminicidio y ocultamiento y alteración de pruebas. Ambas conductas agravadas.

44 años de cárcel para Bill Steven por estrangular a su novia en Santander

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 44 años de prisión a Bill Steven Barrios Ortega, quien fue encontrado responsable de asesinar a su novia, de 25 años.

La sentencia se relaciona con hechos ocurridos el 10 abril de 2025 en Floridablanca (Santander). La Fiscalía comprobó que, contrario a lo afirmado por el ahora sentenciado, la víctima no se quitó la vida ingiriendo medicamentos, como lo afirmó Barrios Ortega. Por el contario se determinó que el deceso se produjo por estrangulamiento y trauma abdominal.

Análisis de cámaras ubicadas en el lugar donde se produjo el crimen evidenciaron la presencia del hoy condenado quien adoptó comportamientos que lo vinculan con el asesinato.

Un fiscal de la Seccional Santander imputó al investigado, de 24 años, los delitos de feminicidio y ocultamiento y alteración de pruebas. Ambas conductas agravadas.

Por decisión judicial el sentenciado deberá cumplir la condena un centro de reclusión.