Resumen: La magnitud del accidente activó de inmediato los protocolos de triaje en pista

¡41 heridos y dos muertos! Avión de Air Canada colisiona contra camión de bomberos en LaGuardia de NY

Minuto30.com .- Una emergencia aérea sacudió el aeropuerto LaGuardia de Nueva York en las últimas horas. Un avión CRJ-900 de la aerolínea Air Canada, operado por Jazz Aviation, proveniente de Montreal, colisionó violentamente contra un vehículo de emergencia de la Autoridad Portuaria mientras realizaba su maniobra de aterrizaje en la pista 4.

Saldo trágico: Fallecen piloto y copiloto

Las autoridades locales confirmaron una noticia devastadora: el impacto cobró la vida del piloto y el copiloto de la aeronave. El choque ocurrió cuando el avión, que había despegado del Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal a las 10:30 p.m., se encontró en su trayectoria con un camión de Rescate y Extinción de Incendios que, irónicamente, respondía a un incidente aislado en la terminal.

Reporte de heridos y atención médica

La magnitud del accidente activó de inmediato los protocolos de triaje en pista. El balance entregado por Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, detalla lo siguiente:

Traslados al hospital: 41 personas entre pasajeros y tripulantes fueron remitidas a centros asistenciales.

Altas médicas: De los heridos, 32 ya han sido dados de alta, lo que sugiere que la mayoría sufrió lesiones leves o shocks nerviosos.

Personal de tierra: Dos bomberos que se encontraban en el camión impactado también resultaron heridos, pero se reportan en estado estable.

Cierre total del aeropuerto LaGuardia

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión inmediata de todas las operaciones aéreas en LaGuardia. El cierre se mantiene inicialmente hasta las 2:00 p. m. para permitir que los peritos de criminalística y seguridad aérea recolecten pruebas críticas sobre por qué un vehículo de emergencia se encontraba en la trayectoria activa de aterrizaje de un vuelo comercial.

De acuerdo con datos de FlightRadar24, el vuelo cumplió su itinerario de una hora con normalidad hasta el momento del contacto en tierra, lo que pone el foco de la investigación en la comunicación entre la torre de control y los vehículos de superficie.

El CRJ-900 es un avión regional de alta velocidad, lo que hace que cualquier obstáculo en pista durante el aterrizaje sea fatal. La investigación de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte) será clave para determinar si hubo un error en la señalización o una falla en la coordinación de la emergencia aislada a la que asistían los bomberos.