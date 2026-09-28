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Resumen: El Tribunal Superior de Cali confirmó en segunda instancia la responsabilidad de Andrés Ricci por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Tristán, ocurrido en agosto de 2023. Durante el proceso se acreditó un contexto de violencia física, verbal y psicológica contra la deportista. La pena quedó en 41 años y 5 meses de prisión, luego de excluir el delito relacionado con el porte del arma, debido a que contaba con el permiso correspondiente. Además, se mantuvo la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

¡41 años de cárcel! Tribunal confirma condena por el feminicidio de la excampeona mundial Luz Mery Tristán

La justicia confirmó en segunda instancia la responsabilidad de Andrés Ricci por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, asesinada entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 en Cali, Valle del Cauca.

El Tribunal Superior de Cali mantuvo la condena por el crimen de la deportista y estableció una pena de 41 años y 5 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el proceso, la víctima fue sometida por su pareja a un ciclo de violencia sistemático antes de su asesinato. La investigación permitió establecer agresiones físicas, verbales y psicológicas, que, según la Fiscalía, estuvieron relacionadas con los celos de Ricci.

El crimen de Luz Tristán

Los hechos ocurrieron en la vivienda donde residía la pareja, ubicada en la comuna 19 de Cali, sobre la vía que conduce al cerro de Cristo Rey.

La Fiscalía estableció que Ricci atacó a la deportista antes de causarle la muerte con un arma de fuego.

Después de lo ocurrido, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Cali llegaron hasta la residencia. En el lugar encontraron a Ricci con un arma de fuego en la mano y el cuerpo de Luz Tristán en una de las habitaciones.

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El caso avanzó posteriormente en los tribunales y las pruebas relacionadas con el contexto de violencia fueron utilizadas para sustentar la responsabilidad del procesado por el delito de feminicidio agravado.

Tribunal modificó la pena inicial

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Al estudiar el caso en segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali también analizó la condena que había sido impuesta inicialmente.

La Sala Penal acogió la solicitud formulada por la Fiscalía durante los alegatos de conclusión de la sentencia inicial y determinó excluir el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La decisión se tomó debido a que Ricci contaba con el permiso correspondiente para el arma.

Por esta razón, aunque se mantuvo la responsabilidad por el feminicidio agravado, la pena fue modificada y quedó establecida en 41 años y 5 meses de prisión.

Además de la pena de cárcel, el Tribunal mantuvo la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 20 años.

La decisión aún tiene recursos

Con la decisión del Tribunal Superior de Cali quedó confirmada en segunda instancia la condena por el feminicidio agravado de Luz Tristán.

Sin embargo, contra la determinación judicial todavía proceden los recursos establecidos por la ley.

El proceso judicial se originó por el crimen de la excampeona mundial de patinaje, ocurrido en agosto de 2023 en Cali, y en el desarrollo de la investigación la Fiscalía sustentó la existencia de un contexto de violencia ejercido contra la deportista antes de su muerte.