Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia desplegó más de 400 uniformados para Semana Santa

La Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia en el Plan Éxodo de Semana Santa «Apasiónate por la Vida», tiene desplegados más de 400 hombres y mujeres sobre los seis ejes viales del departamento.

De acuerdo al Teniente Coronel Fabio Enrique Sierra Sierra, Jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, en compañía de la Superintendencia de Transporte se vienen adelantando controles a todos los vehículos de servicio público, con el fin de garantizar que todos los usuarios transiten de forma segura y tranquila.

Asimismo, en 24 áreas de prevención y control, se llevan a cabo actividades de prevención, sensibilización, verificación de documentos, del estado anímico, a través de los alcohosensores; además, cuentan con radares de velocidad.

Las autoridades indicaron que tienen habilitada la línea 123 y el #767 para que los viajeros se informen sobre el estado de las vías antes de partir.

La Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia da algunas recomendaciones para los conductores: no exceder los límites de velocidad, no hacer adelantamientos en sitios prohibidos, no hacer maniobras peligrosas, no ingerir bebidas embriagantes y cumplir toda la normatividad de tránsito y transporte.

