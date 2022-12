[VIDEO] 40 niños con cáncer cumplieron el sueño de volar sobre Medellín gracias al Ejército

in

40 niños de una fundación cumplieron el sueño de volar por primera vez, fue una gestión del Ejército Nacional y una empresa de viajes.

El anhelado sueño inició a las 6:00 de la mañana, en el aeropuerto Olaya Herrera, de la ciudad de Medellín, donde eran esperados por hombres y mujeres de la Séptima División del Ejército Nacional.

Uno de los niños que cumplió su sueño fue Smith M. quien expresó, «ayer me dio muy duro dormirme, porque solo pensaba en llegar y subirme en el avión. Por eso hoy, cuando logré cumplir este sueño no me lo creía».

Después de algunas oraciones de familiares y amigos, llegó el momento de abordar, y como si el tiempo corriera más rápido, los pequeños se despidieron de sus padres e iniciaron el recorrido entre los pasillos del aeropuerto para darle rienda suelta a su anhelo.

Después de cumplir todos los protocolos de seguridad, los niños y niñas de la fundación abordaron el avión ATR 42 -600. Algunos con nervios y otros con los sentimientos encontrados fueron subiendo al avión mientras iban explorando las ventanillas o simplemente escuchando y siguiendo el paso a paso de las azafatas.

Y fue así como durante 20 minutos, los niños y niñas de diferentes municipios del departamento de Antioquia lograron experimentar la magia de volar y ver las montañas, las nubes y los edificios de la urbe antioqueña.

Al dar a conocer este bonito momento, el Ejército Nacional manifestó que “ratifica su compromiso con el bienestar de los antioqueños y seguirá trabajando de manera coordinada con instituciones y empresas privadas para darles alegría a los niños, niñas y adolescentes en esta región del país”.

Más noticias de Medellín.