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    ¡40 días luchó por su vida! Médica homeópata murió en Medellín tras quemarse accidentalmente con una vela

    Lo que comenzó como una rutinaria desinfección al final de su jornada laboral como médica homeópata, terminó en una tragedia que hoy enluta al departamento del Chocó

    Publicado por: Minuto30.com

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    ¡40 días luchó por su vida! Médica homeópata murió en Medellín tras quemarse accidentalmente con una vela

    Resumen: Lo que comenzó como una rutinaria desinfección al final de su jornada laboral, terminó en una tragedia que hoy enluta al departamento del Chocó. La mujer permaneció más de un mes hospitalizada a causa de las quemaduras accidentales.

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    Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció el sensible fallecimiento de una médica especialista en acupuntura y homeopatía oriunda de Quibdó en la ciudad de Medellín, tras luchar por su vida, en lo que al parecer fue un accidente cuando finalizaba su labor.

    Lo que comenzó como una rutinaria desinfección al final de su jornada laboral, terminó en una tragedia que hoy enluta al departamento del Chocó. La mujer permaneció más de un mes hospitalizada a causa de las quemaduras accidentales.

    La víctima era una reconocida médica especialista en acupuntura y homeopatía. Aunque se encontraba radicada en México desde hacía un tiempo, viajaba al Chocó entre dos y tres veces al año para brindar atención particular a las comunidades locales.

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    Fotos: Archivo/Cortesía

    La cronología de la tragedia

    El accidente que desencadenó este fatal desenlace ocurrió el 13 de mayo, cuando la profesional de la salud procedió a limpiarse el cuerpo con alcohol; según cuentan, esta era una práctica habitual tras atender a sus pacientes.

    Accidentalmente, al parecer se acercó demasiado a una vela encendida en el lugar, lo que provocó que su cuerpo se envolviera en llamas.

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    Tras angustiosos minutos, la mujer logró apagar el fuego por sus propios medios. Inmediatamente avisó a sus familiares de lo que acababa de suceder.

    Según versiones la mujer llegó al hospital de la localidad tres horas después del accidente a causa del fuerte dolor ; en ese momento los galenos le diagnosticaron quemaduras de segundo grado.

    Tres días después de su ingreso en la capital chocoana, su estado obligó a una remisión de urgencia a un hospital de mayor complejidad en Medellín. Allí, el nuevo parte médico fue devastador: presentaba quemaduras de tercer grado en el 64% de su cuerpo, con un pronóstico de vida muy reservado.

    Tras más de 40 días de aferrarse a la vida y recibir atención especializada, la profesional falleció debido a la gravedad de las lesiones, este domingo 28 de junio.

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    Redacción Minuto30

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