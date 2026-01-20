Foto de archivo de la Udea/Captura de video del profesor Héctor Iván García, nuevo rector designado por MinEducación

¡40 años vinculado a la UdeA! El profesor Héctor Iván García asume como rector designado tras intervención de MinEducación

Minuto30.com .- En la tarde de este martes 20 de enero, la Universidad de Antioquia inició una nueva etapa administrativa. Ante la División de Talento Humano, el profesor Héctor Ivan García García tomó posesión oficial como rector y representante legal de la Alma Máter, bajo la designación directa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) mediante la Resolución 025421.

Este movimiento administrativo se da en el marco de una medida de vigilancia especial adoptada por el Gobierno Nacional sobre la institución, lo que conllevó a la interrupción de la comisión administrativa del anterior rector, John Jairo Arboleda Céspedes, por el término de un año prorrogable.

El perfil del nuevo timonel de la UdeA

El profesor García no es un extraño para la universidad; cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la institución. Es médico y cirujano (1986), con maestrías en Salud Pública y Epidemiología Clínica de la misma Alma Máter.

Su hoja de vida destaca por:

Liderazgo Académico: Impulsó la renovación curricular de Medicina y creó la Maestría en Epidemiología Clínica.

Experiencia en Gobierno: Fue representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU) entre 2019 y 2023.

Investigador nato: Reconocido como Investigador Senior por MinCiencias, cofundador de grupos de investigación categoría A1 y director del Instituto de Investigaciones Médicas (2024-2025).

¿Qué sigue para la Universidad?

El nuevo rector iniciará funciones formalmente este 21 de enero de 2026. Su principal reto será navegar la crisis financiera que atraviesa la institución y responder a los requerimientos de la vigilancia especial impuesta por el Ministerio.

Durante el acto de posesión, García prestó el juramento constitucional y manifestó no tener inhabilidades para el cargo. La Resolución Rectoral 00010 de 2026 dejó en firme la salida de Arboleda Céspedes para dar cumplimiento a lo ordenado desde Bogotá.

Puntos clave de la transición:

Base Legal: Resolución MEN 025421 del 29 de diciembre de 2025.

Duración: La interrupción del cargo anterior es por un año (prorrogable por una vez).

Trayectoria: Más de cuatro décadas vinculado a la salud pública y la epidemiología en Antioquia.

Universitarios, los saludo desde hoy como rector reemplazante de la @udea. Esta medida, que es de carácter excepcional y transitoria, deberá durar lo menos posible: justo el tiempo que requerimos para construir una ruta crítica de rescate de la Universidad. pic.twitter.com/i65GuymlbQ — Héctor Iván García (@GarciaHectorI) January 20, 2026

