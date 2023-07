40 años cumple «Madonna» el primer álbum de la Reina del Pop

El 27 de julio de 1983, «Sire Records» lanza el álbum «Madonna», el cual sería el debut de la «Reina del Pop» Madonna y hoy es una gran celebración de los fans por el Tour Celebration 40 años.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

«Madonna Louise Ciccone» la joven italo norteamericana que comenzó bailando y probando suerte en Nueva York, gracias a su pasión logró su sueño y convertirse hace 40 años en la estrella que hoy 40 años después puede decir que es parte de la historia del Siglo XX y XXI. Gracias a sus dos primeros singles Everybody y Burning Up, Warner Records, a través de sello «Sire» le dio a Madonna vía libre para producir su primer álbum. La sorpresa fue de ires y venires hasta encontrar el sonido con un Dj que si la entendiera en su totalidad y fue así como apreció «John Jellybean Benítez», quien se dió a la tarea de remezclar el trabajo que había hecho Reggie Lucas y creando un nuevo sonido a todo el álbum, que ya traía la canción «Lucky Star» (escrita por ella) y «Boderline» (escrita por Lucas). También con magia agregó una canción escrita por Curtis Hudson y Lisa Stevens: «Holiday» lo que sería un álbum de alegría total que si lo escuchamos hoy en dance y el pop de época sigue vigente hasta nuestros días. A sus 64 años, luego de un hecho médico que la marcó hace unas semanas en plena preparación del «Celebration Tour», la gira que saldrá para celebrar 40 años de carrera artística, Madonna compartió que no solo ya baila sino el amor que sus hijos y cercanos la rodearon. Por eso, será histórica y va a recorrer varios países y continentes. Para Joaquín Pérez, experto musical «este álbum es una joya de enamoramiento que logró alcanzar 4 hits en listas, un fenómeno que no para independiente de todo lo que se hable de ella» además este álbum ha vendido 10 millones de copias a nivel mundial.

El Dato: En 1985, Sire Records edita de nuevo Madonna «The First Album» en CD, Cassette y LP. Con una nueva foto de estudio y en el 2001, Warner lo vuelve a reeditar con remixes de Burning Up y Lucky Star, utilizando una carátula original de su estudio fotográfico. Colombia la vería en febrero o marzo del 2024, se habla que en Bogotá en el Coliseo «MetPlus» (Coliseo Live) o Medellín, lugar que adora por el clima.

MADONNA «HOLLIDAY» PRESENTACIÓN HISTÓRICA PROGRAMA «SOLID GOLD TV»



Sigue más noticias de entretenimiento.