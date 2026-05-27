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    ¡4 multas! Taxista con pase vencido se voló en contravía por el carril del Metroplús: ¿y todavía pregunta qué pasó?

    La huida del taxista quedó en video… como para que diga que no fue él

    Publicado por: SoloDuque

    ¡4 multas! Taxista con pase vencido se voló en contravía por el carril del Metroplús: ¿y todavía pregunta qué pasó?

    Resumen: La maniobra quedó registrada en las cámaras del Centro de Control de Tránsito y de la Policía. Durante el intento de fuga, esta persona transitó en reversa y, posteriormente, en contravía por el carril exclusivo de Metroplús, donde estuvo a punto de atropellar a un peatón.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un conductor de taxi fue sancionado con cuatro multas durante un procedimiento de control al mal parqueo en la avenida Oriental, a la altura de la Clínica Soma. El hombre, quien no presentó la documentación solicitada e intentó evitar la inspección, lanzó el vehículo contra agentes de tránsito, desatendió la señal de pare y emprendió la huida.

    La maniobra quedó registrada en las cámaras del Centro de Control de Tránsito y de la Policía. Durante el intento de fuga, esta persona transitó en reversa y, posteriormente, en contravía por el carril exclusivo de Metroplús, donde estuvo a punto de atropellar a un peatón.

    El vehículo fue interceptado en la diagonal 50 con la calle 49, con el apoyo de la Policía Metropolitana y, en consecuencia, el taxista fue sancionado por desacato a la autoridad, transitar en contravía, circular por el carril exclusivo de Metroplús y conducir con la licencia vencida. Además, no presentó la documentación requerida para la prestación del servicio público, como la planilla amarilla y la tarjeta de operación.

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    El automotor fue inmovilizado para el respectivo peritaje y en los informes oficiales quedó registrada la conducta de fuga. La Secretaría de Movilidad reitera el llamado a los ciudadanos a que respeten las normas y acaten las indicaciones de los agentes en la vía.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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