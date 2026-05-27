¡4 multas! Taxista con pase vencido se voló en contravía por el carril del Metroplús: ¿y todavía pregunta qué pasó?

Resumen: La maniobra quedó registrada en las cámaras del Centro de Control de Tránsito y de la Policía. Durante el intento de fuga, esta persona transitó en reversa y, posteriormente, en contravía por el carril exclusivo de Metroplús, donde estuvo a punto de atropellar a un peatón.
Un conductor de taxi fue sancionado con cuatro multas durante un procedimiento de control al mal parqueo en la avenida Oriental, a la altura de la Clínica Soma. El hombre, quien no presentó la documentación solicitada e intentó evitar la inspección, lanzó el vehículo contra agentes de tránsito, desatendió la señal de pare y emprendió la huida.
La maniobra quedó registrada en las cámaras del Centro de Control de Tránsito y de la Policía. Durante el intento de fuga, esta persona transitó en reversa y, posteriormente, en contravía por el carril exclusivo de Metroplús, donde estuvo a punto de atropellar a un peatón.
El vehículo fue interceptado en la diagonal 50 con la calle 49, con el apoyo de la Policía Metropolitana y, en consecuencia, el taxista fue sancionado por desacato a la autoridad, transitar en contravía, circular por el carril exclusivo de Metroplús y conducir con la licencia vencida. Además, no presentó la documentación requerida para la prestación del servicio público, como la planilla amarilla y la tarjeta de operación.
El automotor fue inmovilizado para el respectivo peritaje y en los informes oficiales quedó registrada la conducta de fuga. La Secretaría de Movilidad reitera el llamado a los ciudadanos a que respeten las normas y acaten las indicaciones de los agentes en la vía.
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