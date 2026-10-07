Resumen: Tras un dramático operativo en el caudaloso río Mapocho, en Santiago de Chile, el perrito Morocho logró sobrevivir por sus propios medios y ahora espera ser adoptado

¡Más de 4 horas de operativo y salió solito! «Morocho», el perrito que fue arrastrado por la corriente, logró salvarse y ahora busca hogar

Minuto30.com .- Un milagroso y feliz desenlace tuvo la historia de ‘Morocho’, un perro que mantuvo en vilo a los habitantes de Santiago de Chile tras quedar atrapado durante varias horas en el turbulento caudal del río Mapocho. El afluente había experimentado un peligroso aumento en su nivel producto de las intensas lluvias que azotaron recientemente a la Región Metropolitana.

La emergencia desató un complejo operativo de rescate que involucró a personal de Bomberos, funcionarios de la Municipalidad de Santiago y efectivos especializados del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. ‘Morocho’ había quedado aislado sobre una estructura de cemento en medio del río, rodeado por una fuerte corriente que amenazaba con arrastrarlo ante el menor movimiento.

Tensión, caída y un escape milagroso de Morocho

El rescate representó un enorme desafío logístico. El comportamiento asustadizo del animal impidió maniobras directas, ya que los intentos de aproximación —incluso por parte de una voluntaria que lo conocía— hacían que retrocediera hacia zonas de mayor peligro.

Tras más de cuatro horas de operativo, la tensión llegó a su punto máximo cuando ‘Morocho’ resbaló y cayó a las turbulentas aguas, siendo arrastrado varios metros por la fuerza del caudal. Sin embargo, en un acto de instinto y supervivencia, el can logró mantenerse a flote y nadar hasta alcanzar una zona segura en la ribera, donde fue auxiliado y contenido.

El incidente del Mapocho dejó a otros animales expuestos. Previo al escape de ‘Morocho’, los equipos de emergencia lograron rescatar mediante un sistema de arnés a ‘Lulú’, otra perrita atrapada en el afluente. Un tercer animal involucrado en la emergencia también fue puesto a salvo y entregado al cuidado de la ONG Todos Somos Cholita.

Recuperación y búsqueda de una familia

Tras la odisea, ‘Morocho’ fue trasladado a la Veterinaria Municipal de Santiago, ubicada en el Parque O’Higgins, donde recibe atención especializada.

Mariela Fincheira, veterinaria y subdirectora de Higiene Ambiental del municipio, entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de salud del animal: «Está cansado y todavía no quiere alimentarse por todo lo que tuvo que vivir. Pero estando tranquilo y pasando todo este estrés, ya va a poder comer. Tiene una hidratación adecuada y las lesiones que sufrió son bastante pequeñas, por lo que se va a recuperar muy rápido».

Hoy, tanto ‘Morocho’ como su compañera ‘Lulú’ se encuentran a salvo, estables y a la espera de un final verdaderamente feliz: encontrar una familia responsable que les brinde el hogar definitivo que necesitan tras sobrevivir a las furiosas aguas del Mapocho.