4 colombianos cerca de coronarse campeones en la MLS

Este sábado se define un nuevo campeón de la MLS entre el New York City y el Portland Timbers de los colombianos Diego Chará, Yimmi Chará, Dairon Asprilla y Santiago Moreno, a partir de las 3:00 pm hora colombiana en el estadio Providence Park de la ciudad de Portland.

El equipo verde de Oregón llega a la final tras conquistar la Conferencia Oeste al superar en la final 2 x 0 al Real Salt Lake con un gol del ex América de Cali, Santiago Moreno, y otro tanto del chileno Felipe Mora.

Santi stepped up in a big way. #RCTID pic.twitter.com/nqKAjGgVsQ

— Portland Timbers (@TimbersFC) December 5, 2021