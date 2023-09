4-2. La ‘Juve’ se la pega ante el Sassuolo

in

Roma, 23 sep (EFE).- La 'Juve' perdió este sábado su condición de invicta al sucumbir a domicilio ante el Sassuolo (4-2), en lo que fue una vuelta a las andadas para el combinado que dirige Massimiliano Allegri marcada por los errores del meta polaco Wojiech Szczesny y del italiano Federico Gatti y por la casi inoperante actividad ofensiva durante todo el encuentro.

No fue un buen partido de un Juventus, que acabó el choque con la dantesca imagen del autogol de Gatti pero que ya empezó a contrapié un duelo en el que le costó sobre manera ser decisivo en ambas áreas. Porque no fue hasta el minuto 78, con el tanto del italiano Federico Chiesa, cuando la 'Juve' disparó por primera vez entre los tres palos, un signo evidente de la poca presencia ofensiva de un equipo que, además, no fue seguro en defensa.

Porque si Laurienté ya se presentaba como un gran problema para la defensa, se convirtió en una pesadilla para Szczesny. En el minuto 12, el atacante francés sacó un potente disparo que fue directo a las manos del polaco que, sin embargo, erró en el blocaje y ayudó a que el balón acabara en el fondo de la red.

Intentó mantener la calma la 'Juve', consciente de tener todavía mucho tiempo por delante, pero encontró rápido una recompensa inesperada tras un centro lateral que acabó introduciendo en propia puerta el uruguayo Matías Viña. Un empate que lejos de animar la 'Juve', espoleó a un Sassuolo que se supo superior y que, poco antes del descanso, tras una primera parte en la que fue mejor, Berardi, que este verano a punto estuvo de firmar por los turineses, puso de nuevo la ventaja para los 'neroverdi' con un golazo desde la frontal del área.

El descanso no sentó demasiado bien a los visitantes, que continuaron a merced del Sassuolo, incapaces de hacer daño a un equipo que solo había ganado un partido de los primeros cuatro. Solo Chiesa, que está recuperando su mejor versión, fue capaz de hacer daño con un tanto que pareció cerrar el encuentro, un gol muy similar al que hizo ante el Lazio, aprovechando la asistencia de Fagioli y fusilando desde dentro del área, con agresividad, para poner el empate en el 78.

Pero lejos de conformarse con el empate, y consciente de que podía sacar los tres puntos pese al poco tiempo restante, el Sassuolo no se dejó amedrentar y tardó 4 minutos en ponerse de nuevo por delante. Otro disparo de Lauriente y otra mala parada de Szczesny, que esta vez dejó el balón muerto, dieron la oportunidad a Pinamonti para poner el 3-2.

Con la 'Juve' ya volcada en ataque, llegó la imagen más dantesca del duelo, cuando Szczesny sacó una falta desde casi el saque de esquina del campo propio en corto para Gatti, que se vio presionado e intentó devolver el pase al meta con la mala suerte de que golpeó mal y acabó entrando mansamente en la portería para cerrar la merecida victoria del Sassuolo y la primera derrota del Juventus.

–Ficha técnica:

4- Sassuolo: Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi (Viti, m.46), Viña (Ferrari, m.91); Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami (Defrel, m.85), Laurienté (Pedersen, m.85); Pinamonti (Samu Castillejo, m.85).

2- Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (Weah, m.60), Miretti (Fagioli, m.46), Locatelli (Milik, m.82), Rabiot, Kostic (Iling Junior, m.46); Chiesa y Vlahovic (Kean, m.76).

Goles: 1-0, m.12: Lauriente; 1-1, m.21: Viña (pp); 2-1, m.41: Berardi; 2-2, m.78: Chiesa; 3-2, m.82: Pinamonti; 4-2, m.95: Gatti (pp).

Árbitro: A. Colombo. Amonestó a Boloca (m.52), Berardi (m.58), Viña (m.65), Pinamonti (m.83) por parte del Sassuolo; y a Rabiot (m.36), Danilo (m.55) por parte del Juventus.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Serie A, disputado en el Mapei Stadium-Città del Tricolore. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto en Marruecos e inundaciones en Libia.

Por: EFE