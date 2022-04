[VIDEO] ‘365 días: Aquel día’ Lanzan la segunda parte de una de las películas más vistas en Netflix

in

En 2020, un público masivo llevó a 365 días (365 Dni) hasta lo más alto de las tendencias de Netflix en múltiples países, convirtiendo la película polaca en un fenómeno de la plataforma de streaming.

La positiva reacción de la audiencia llevó a que Netflix creara una secuela para la historia de Massimo y Laura.

«Vuelven Laura y Massimo más apasionados que nunca. Pero la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Massimo y de un hombre misterioso dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura, cueste lo que cueste», narra la sipnosis.

También le puede interesar…

¿Lo ha visto?, los dueños de este perrito perdido lo están buscando https://t.co/w81AFvVuW1 — Minuto30.com (@minuto30com) April 7, 2022

El 27 de abril es la fecha de estreno de 365 días, parte 2.

655 días está basada en los libros de Blanca Lipinska. La primera parte finaliza en suspenso debido a que Laura no se siente del todo bien y evitar visitar al médico. Empiezan a planificar la boda a la que su familia no puede ir porque no desea que sepan lo que hace Massimo. Al tiempo, Laura se da cuenta de que está embrazada y llama a su esposo para contarle la noticia.

Sin embargo, Laura tendrá un accidente y se piensa que muere. Pero, como vemos en el trailer, ella está viva para seguir con la historia.

Para leer más noticias, clic aquí.