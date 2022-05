Actor de ‘365 días’ reveló si las escenas de sexo fueron reales

in

Algunas de las personas que se han visto las dos películas de ‘365 días’ quedan con la duda de cómo se logran las escenas eróticas e íntimas en las que los protagonistas no dejan nada a la imaginación.

Pero, lo cierto es que hay mucho profesionalismo tras cada escena y esto es algo que el actor Michele Morrone explicó en una reciente entrevista.

Escenas de sexo en ‘365 días’.

Ante esta inquietud el guapo actor y protagonista de ‘365 días’ confesó que las escenas que se presentan con un alto margen de sensualidad y erotismo fueron grabadas con especial cuidado y profesionalismo, tanto que hasta estos destacados protagonistas contaron con el apoyo y coordinación de intimidad quienes los ayudaron a recrear gran parte de lo que se ve en pantalla y que no es completamente real.

«Parece real porque somos buenos actores. Sabemos cómo fingir. No es real. Mucha gente me escribe diciendo ‘Dios mío, fue real, se sintió real’. Pero no fue así», expresó Morrone a través de un Instagram Live que realizó para responder a todas las inquietudes que tenían sus fans acerca de la película y sin duda prevaleció la curiosidad sobre las escenas de tan alto erotismo que se pudieron apreciar en ella.

