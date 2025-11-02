Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín tiene muchas caras, pero un solo corazón. Un corazón que ha latido con fuerza durante 350 años, y que seguirá latiendo por muchos más: Fico en los 350 años de Medellín

¡350 años de orgullo! Federico Gutiérrez celebra el aniversario de Medellín y exalta la fuerza de su gente

Minuto30.com .- Medellín está de fiesta: la capital antioqueña conmemora 350 años de historia, y el alcalde Fico Gutiérrez encabezó la celebración con un emotivo mensaje que exalta el orgullo y la resiliencia de sus habitantes.

Tres siglos y medio de orgullo y resistencia:

A través de sus redes sociales, el alcalde Gutiérrez resumió la longevidad de la ciudad en un solo sentimiento: «orgullo». Destacó que, a lo largo de 350 años, Medellín ha demostrado una capacidad única para enfrentar y superar las adversidades.

Un Corazón que Late con Fuerza y Esperanza:

El mensaje del mandatario se centró en la esencia de la población paisa:

«A lo largo de nuestra historia hemos tenido muchas caras. Cada una cuenta algo distinto, pero todas hablan de lo mismo: de la fuerza de nuestra gente, de la capacidad que tenemos de levantarnos, de esa mezcla de trabajo duro, alegría y esperanza que hace única a esta ciudad»

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Un solo corazón para muchos años más:

Gutiérrez concluyó su mensaje deseando un futuro prometedor a la ciudad: «Medellín tiene muchas caras, pero un solo corazón. Un corazón que ha latido con fuerza durante 350 años, y que seguirá latiendo por muchos más.»

La celebración del aniversario reafirma el cariño de la administración por la ciudad: «Feliz cumpleaños, Medellín. Te queremos con el alma.»

Aquí más Noticias de Medellín