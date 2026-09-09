35 bomberos de cuatro municipios se unen para combatir voraz incendio forestal en La Estrella

Con varios fotos: así se ve el incendio forestal de la estrella desde Envigado. Foto: MInuto30

Resumen: Las llamas consumen bosque nativo y pinos en la parte alta del sector La Esperanza. Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades evalúan solicitar apoyo aéreo.

Minuto30.com .- La alerta ambiental no da tregua en el sur del Valle de Aburrá. A esta hora, un gigantesco incendio de cobertura vegetal continúa arrasando la parte alta del sector La Esperanza, en el municipio de La Estrella, poniendo en grave riesgo los ecosistemas de la zona.

Operación conjunta en la montaña

Ante la rápida propagación de las llamas y la complejidad del terreno, la respuesta de los organismos de socorro ha tenido que escalarse. El capitán Fernando Martínez, comandante de incidentes, confirmó que se ha desplegado un fuerte operativo con 35 unidades trabajando en tierra.

Para hacerle frente al fuego, que actualmente consume bosque nativo y plantaciones de pino, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella cuenta con el apoyo articulado de los bomberos de los municipios vecinos de Itagüí, Sabaneta y Caldas, en una muestra de solidaridad y trabajo metropolitano.

A la espera de apoyo aéreo

A pesar de los esfuerzos incansables de los socorristas en el terreno, las condiciones de la montaña complican la liquidación total del fuego. Por esta razón, el capitán Martínez indicó que el equipo de mando se encuentra a la espera de una evaluación técnica para determinar si se habilita apoyo aéreo (descargas de agua con helicóptero) para sofocar los focos más inaccesibles.

En medio de esta contingencia que afecta gravemente el patrimonio natural de la región, el Cuerpo de Bomberos reiteró un llamado imperativo a la comunidad: evitar a toda costa realizar quemas (ya sean de basura, rastrojo o para preparación de terrenos) y reportar de manera inmediata cualquier columna de humo a las líneas de emergencia.

Las autoridades continuarán informando sobre la evolución de este operativo que busca proteger la vida y los recursos naturales del municipio.