‘¿Esperan que un hijo pierda un ojo?’: Fico Gutiérrez hace un llamado a los padres por quemaduras con pólvora

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su indignación por los 32 lesionados con pólvora registrados en la ciudad desde el 1 de diciembre, haciendo un llamado urgente a la conciencia ciudadana.

“Hay enfermedades que llegan y enfermedades buscadas. Es increíble, después de todo lo que se sabe, después de todo lo que se advierte, de que la pólvora es dañina, de que la pólvora te puede generar graves quemaduras, inclusive amputaciones”, manifestó el mandatario.

Cuatro niños menores de 5 años lesionados

Según el reporte presentado por el alcalde, de los 32 lesionados, 8 son mujeres (25%) y 24 son hombres (75%). Lo más preocupante es que hay 4 niños quemados entre los 0 y los 5 años de edad.

“Eso es una irresponsabilidad de los padres de familia, por Dios. Es que los niños hay que cuidarlos”, expresó Fico.

Además, entre los 6 y los 11 años hay un quemado, entre los 12 y los 17 años van 6 lesionados, y mayores de 18 años suman 21 personas quemadas.

Últimas 24 horas: tres menores afectados

En las últimas 24 horas, tres niños resultaron lesionados en distintos hechos. El primer caso corresponde a un joven de 16 años que sufrió laceraciones y quemaduras de segundo grado en las piernas y una mano después de manipular voladores el 10 de diciembre.

Durante ese mismo lapso, un bebé de apenas un año terminó con quemaduras de primer grado en los brazos. El menor no estaba manipulando pólvora; el accidente ocurrió mientras observaba un “palito”, uno de los artefactos pirotécnicos más comunes.

Horas más tarde, un niño de 5 años resultó con daño auditivo luego de presenciar el encendido de luces de bengala.

Manipuladores y observadores afectados

El alcalde detalló que de los 32 lesionados, 17 personas (53%) manipulaban la pólvora directamente. El resto son personas que estaban alrededor como observadores o pasaban por el sitio: 13 personas (41%) eran observadores, “muchas veces ahí están los niños, las familias que mandan pólvora al lado de los niños”, y 2 personas (6%) simplemente pasaban por el lugar sin tener nada que ver con el evento.

Unidad de quemados al 100% de ocupación

Las autoridades de salud reportaron que la unidad de quemados de Medellín continúa con ocupación del 100%, lo que agrava la situación en un sistema de salud ya saturado.

Afectación a animales

Fico también se refirió al impacto de la pólvora en las mascotas y la fauna silvestre: “De verdad la pólvora afecta a los animalitos. Los reportes que recibimos, por ejemplo, del Área Metropolitana, de Policía Ambiental, duele mucho ver cómo después de estos grandes esquemas de pólvora hay animalitos que mueren”.

“Mi llamado es a tomar conciencia. Yo le digo una cosa: es imposible tener un policía para cada ciudadano. Se necesita cultura ciudadana”, enfatizó el alcalde.

Y agregó: “¿De verdad que me están esperando que un hijo suyo pierda un ojo o que un niño pierda la vida inclusive por graves quemaduras? No hay derecho lo que vemos”.

Aunque el departamento no ha registrado, por ahora, intoxicaciones por fósforo blanco ni por metanol, las autoridades reiteraron el llamado a las familias para evitar el uso de pólvora, insistiendo en que la mayoría de las víctimas son menores que simplemente estaban cerca de los artefactos.

