Resumen: La Policía, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía incautaron 32 kilos de clorhidrato de cocaína a la banda Los Chivos en un allanamiento en el barrio La Hondonada de Belén. Un hombre con registros judiciales fue capturado. Según el secretario de Seguridad, Manuel Villa, la droga sería vendida cerca de una institución educativa.

¡32 kilos de cocaína cerca de un colegio! Así le cayeron a Los Chivos en Belén

Las autoridades le propinaron un contundente golpe a las finanzas de la banda delincuencial Los Chivos con la incautación de 32 kilos de clorhidrato de cocaína en el barrio La Hondonada, de la comuna Belén, en el occidente de Medellín. El procedimiento, realizado mediante una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del sector, dejó además una persona capturada en flagrancia.

El operativo fue adelantado por la Alcaldía de Medellín en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como parte de la ofensiva que las autoridades mantienen contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en la ciudad. Durante el registro del inmueble, los uniformados encontraron la droga lista, al parecer, para ser dosificada y distribuida en la zona.

En el procedimiento también fueron incautados un teléfono celular y varios elementos utilizados para la dosificación de estupefacientes, lo que evidenciaría que en el lugar funcionaba un punto de preparación y empaque de la sustancia para su posterior comercialización.

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La droga iba a venderse cerca de una institución educativa

Uno de los datos que más preocupó a las autoridades es el destino que tendría este cargamento. Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, la cocaína incautada sería distribuida en los alrededores de una institución educativa de la comuna, lo que convertía el caso en una amenaza directa para los entornos escolares.

«En Medellín no vamos a alcahuetear el negocio de las drogas, ni vamos a permitir que los criminales se tomen nuestros barrios y mucho menos los entornos escolares», afirmó el funcionario, quien reiteró que la administración municipal mantendrá los operativos contra el narcotráfico en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el decomiso de los 32 kilos representa una fuerte afectación a las rentas ilegales de esta estructura delincuencial y a la distribución de drogas en entornos escolares y recreativos del occidente de la ciudad.

¿Quiénes son Los Chivos?

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, Los Chivos son un grupo delincuencial organizado que presuntamente se dedicaría al tráfico de estupefacientes y ejercería control territorial en su zona de influencia en Medellín, principalmente en sectores del occidente de la ciudad.

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El coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que la droga incautada pertenecería a esta estructura, que, según las investigaciones, obtendría rentas de hasta 900 millones de pesos mensuales por la venta de estupefacientes en distintos sectores del occidente de Medellín. En promedio, la banda recibiría cerca de 30 millones de pesos diarios por la comercialización de sustancias ilegales.

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El capturado tenía registros judiciales

Sobre el hombre capturado en el operativo, el coronel Fajardo reveló que cuenta con registros judiciales por los delitos de aprovechamiento de error ajeno y lesiones personales. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el procedimiento correspondiente para su judicialización.

El secretario Villa también aprovechó para anunciar que, en menos de una semana, la Alcaldía de Medellín ha derribado dos casas de vicio en la ciudad y que los operativos contra las estructuras criminales continuarán en los próximos días, con el objetivo de golpear las economías ilegales que alimentan a estas bandas.

Belén es una de las comunas del occidente de Medellín donde las autoridades han concentrado sus acciones contra el microtráfico y el control territorial de los grupos delincuenciales. En los últimos meses se han registrado capturas de integrantes de distintas estructuras, decomisos de droga y operaciones contra el denominado tren de arrias que opera en la ciudad.

Con este golpe, las autoridades buscan debilitar una de las fuentes de financiación de Los Chivos y enviar un mensaje claro a las bandas que intentan expandir el negocio de las drogas hacia los entornos escolares de Medellín. La investigación continúa para establecer de dónde provenía el cargamento y qué otros integrantes de la estructura estarían detrás de su distribución en la comuna.