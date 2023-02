Preventa segunda fecha de RBD en Medellín se agotó en una hora, ¿habrá 3ra fecha?

Los fanáticos de RBD que no lograron conseguir su entrada el 15 de febrero, pusieron todas sus esperanzas en conseguirlas este 20 de febrero, y aunque muchos creyeron que sería mucho más fácil, lo cierto es el que el «caos» fue igual, pero en esta fecha se agotaron más rápido.

La preventa inició a las 9:00 am y personas que lograron ingresar a la pagina a las 9:05 para comprar afirman que ya prácticamente todas las localidades estaban agotadas, y es que claro, desde muy en la madrugada ya estaban a la espera de que se abriera, por lo que las filas virtuales, se tornaron mucho más lentas.

Y aunque fueron muchos los afortunados que lograron comprar su entrada, lo cierto es que miles de fanáticos de RBD, poco a poco van perdiendo la fe, pues por segunda vez se quedaron sin comprar entrada y su única esperanza parece estar en los revendedores, algún «angelito» que no vaya y seda su lugar, ganársela en concursos que ‘ojalá’ hagan durante el año, o, si se abre una tercera fecha.

Y aunque hasta el momento no ha sido confirmado que se pueda abrir una tercera fecha, lo cierto es que hay bastantes rumores de que esto puede ser así, esto debido a la cantidad de personas que se han quedado por fuera y aclaman una oportunidad y además queda justo un día de ese fin de semana. Y, la página con la que han peleado tantos, anunció en pregunta ¿tercera fecha?, esto no parece ser solo una casualidad para ilusionar, pues RBD oficial, también alardeo lo mismo.

¡Lo logramos! La segunda fecha del #SoyRebeldeTour es SOLD OUT 🙌✌🎉

Es importante mencionar que tras la rapidez que hubo en esta fecha para agotar las boletas y las constantes fallas en la página de Eticket, muchos usuarios insisten en que hay una especie de fraude, donde se le da ventaja y prioridad a los revendedores.

Desde que entré a su página @eticket todas me salen agotadas 🤡 literal todas las localidades, incluso las más caras, un chiste el #SoyRebeldeTour con @OcesaColombia me doy por vencido! 🤮🤮🤮 ya mismo borro esa app de DALE! Ascooo me dan uds y los bancos Aval pic.twitter.com/j3F5GgMTCB

— Miller Valderrama (@Millervalderama) February 20, 2023