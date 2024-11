25 animales silvestres víctimas de tenencia ilegal en Antioquia, inician su rehabilitación en Bolívar

25 animales silvestres víctimas del tráfico y la tenencia ilegal, viajaron 700 km desde el Hogar de Paso de Corantioquia hasta los Centros de Atención y Rehabilitación de fauna silvestre en el Departamento de Bolívar.

Son dos guacamayas gonzalas (Ara ararauna), nueve loras cabeciazules (Pionus menstruus), doce loras barbiamarillas (Amazona amazonica) y dos monos aulladores rojos (Alouatta seniculus), que recibieron apoyo veterinario, zootécnico y biológico, además de una dieta acorde a cada especie; arreglo de

vuelo, tratamiento médico y recintos con enriquecimientos ambientales.

Los animales llegaron a Corantioquia a través de rescates, entregas voluntarias e incautaciones, mediante reporte de la comunidad y el trabajo articulado con la Policía Nacional.

La mayoría de las aves ingresaron con las plumas recortadas, plumaje opaco y sucio, con enfermedades nutricionales y picaje ocasionado por el cautiverio.

Los monos aulladores llegaron con baja condición corporal, desnutridos, en estado infantil y en un momento de su desarrollo, donde el cuidado parental es vital para sobrevivir.

Estos animales silvestres recibirán rehabilitación especializada

Ahora iniciarán un nuevo proceso de rehabilitación en centros especializados de fauna silvestre en el departamento de Bolívar, gracias al trabajo interinstitucional entre las autoridades ambientales Corantioquia, Cardique, el EPA Cartagena y la Fundación Loros.

Gracias a estos aliados y acorde al plan de rehabilitación se busca que, recuperen sus habilidades y destrezas naturales, afectadas por el cautiverio y la cercanía con el ser humano, el cual tiene como consecuencia la alteración del comportamiento natural de los animales silvestres, que por la falta de interacción no desarrollan las habilidades propias de la especie; lo que dificulta el reintegro a su hábitat ya que, al no desarrollar estas habilidades, no pueden suplir sus necesidades básicas, como forrajeo o búsqueda de alimentos y lugares donde refugiarse.

Corantioquia recomienda a los ciudadanos no comprar, vender, comercializar ni transportar animales silvestres; hacerlo es un grave delito. Se debe aprender a contemplar la majestuosidad de un animal en su estado natural de libertad.

