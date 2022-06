Al menos 21 muertos y 86 heridos en el descarrilamiento de un tren en Irán. El accidente se produjo a las 05:30 hora local.

El número de muertos en el descarrilamiento este miércoles, 8 de junio, de un tren en el este de Irán aumentó a 21 y el de heridos se situó en 86, mientras las operaciones de rescate llegaron a su fin.

El jefe de la Organización de Servicios de Emergencia de la provincia de Yazd, Ahmad Dehqan, dijo a medios locales que el número de muertos había subido a 21 en las últimas horas.

At Least 21 Killed, 87 More Injured after Train Derails in Central Iranhttps://t.co/5DFgmEcmOF pic.twitter.com/UCrk5QElqG

— Fars News Agency (@EnglishFars) June 8, 2022