2026: el año para unirnos y recuperar Colombia

El 2026 será clave para que Colombia vuelva a avanzar. Varias regiones han hecho un trabajo constante, resistiendo desafíos del gobierno nacional que han afectado a muchos. Es hora de unirnos como colombianos, dejar atrás divisiones ideológicas y sumar fuerzas para superar esta etapa. Colombia merece ser un país seguro, próspero y con instituciones sólidas.

En Antioquia hemos resistido con determinación ante la inseguridad y la violencia que enfrenta el país. No nos quedamos quietos: seguimos en pie, luchando y mostrando lo que significa ser una tierra pujante. Nuestro departamento ha inspirado a otras regiones, que se suman al esfuerzo de construir desde lo local y resistir juntos.

Es momento de trabajar con amor y compromiso, mano a mano, para superar estos tiempos y resurgir en las elecciones del 2026. Como el ave fénix, podemos renacer si nos unimos de verdad: envigadeños, antioqueños y colombianos de todas partes. Día a día, desde Envigado y Antioquia, aportamos nuestro granito de arena para que el país entero se fortalezca.

La unión es nuestra mayor fuerza. Si caminamos juntos, sin radicalismos, lograremos un futuro donde todos prosperemos. Invito a cada colombiano a sumarse: con ganas y fe, el 2026 nos dará la oportunidad de recuperar el país.

