Los integrantes del Boletín de Científicos Atómicos acaban de añadirle 20 segundos al Reloj Simbólico del Apocalipsis, dados los últimos acontecimientos en cuanto a la tensión política internacional y los problemas climáticos que estamos enfrentando.

Desde que se creó en 1949, este reloj ha medido de forma simbólica qué tan cerca estamos de la destrucción total, siendo las 12:00 a.m. de este artefacto el momento del “Juicio Final”, que significa ese momento en que podríamos llegar a una devastadora Tercera Guerra Mundial o al punto de no retorno de los recursos del planeta.

La última vez que se había adelantado este reloj fue en 2018 y había quedado a dos minutos de la “media noche”, pero hoy lo han adelantado y solo nos separarían 100 segundos del “apocalipsis”. “La humanidad continúa enfrentando dos peligros existenciales simultáneos: la guerra nuclear y el cambio climático, que se ven agravados por un multiplicador de amenazas, una guerra de información habilitada por la cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad”, afirmó la comunidad científica.

Con este aumento de tiempo simbólico quieren hacer un llamado para que los gobernantes de las potencias paren la hostilidad y se alejen de “la carrera armamentista nuclear” en la que están inmersos y la humanidad tome más conciencia sobre los problemas climáticos que padecemos actualmente.

How close are we to self-destruction? It has been 2 minutes to midnight since 2018. The #DoomsdayClock is used to illustrate threats to humanity & the planet. Every year, these extinction-level threats are assessed & a time is announced. https://t.co/On5ctR1CWK pic.twitter.com/2tUNXKyA7c

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2020