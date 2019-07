$20 millones para quien dé información sobre el crimen del hombre con síndrome de Down en Santander

Dan una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información sobre el paradero de los tres presuntos delincuentes, señalados de asesinar al hombre de 34 años con síndrome de Down que intentó defender a su madre en el municipio de Confines, Santander.

Las autoridades en el departamento de Santander han distribuido un cartel en los alrededores de la población para lograr dar con el paradero de los presuntos sujetos que ingresaron a hurta la vivienda donde Albeiro Ruiz de 34 años de edad falleció.

“Es una decisión que se tomó en conjunto con las autoridades. Repudiamos y queremos dar captura con estos tres sujetos que entraron violentamente a una vivienda de una familia humilde, sin dinero ni riquezas y terminaron ocasionándole daño y muerte a Albeiro”, de acuerdo con la información del alcalde del municipio de Confines, Efraín Gómez.

El hombre con síndrome de Down murió a raíz de la fuerte golpiza que le propinaron tres ladrones. “Todo el daño que hicieron para robarse dos escopetas que son las que normalmente tiene la gente aquí para custodiar o cuidar sus fincas. No había dinero, no son una familia adinerada por el contrario son humildes”, afirmó el alcalde del municipio Confines.