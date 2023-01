¡Agéndese! Así se disputarán las 20 fechas de la Liga Betplay I

A finales de este mes iniciará la Liga BetPlay. Dimayor sorteó este jueves, 12 de enero, los torneos del fútbol profesional, aparte de eso, de empezar a organizar la competición.

La entidad dio a conocer cómo será el calendario para este primer semestre de 2023, así se disputarán las 20 fechas del certamen.

20 clubes, tres fases, un sólo campeón y muchos #HechosDePasión. 🏆

Les presentamos el Fixture de la Fase I de nuestra #LigaBetPlayDIMAYOR I-2023 📝 ¡Vayan ya a verlo en nuestro link: https://t.co/leYOsNtefV! pic.twitter.com/VSBBh12WQ2 — DIMAYOR (@Dimayor) January 14, 2023

Fecha 1

25 de enero

Jaguares vs Santa Fe

Tolima vs América de Cali

Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera

Equidad vs Medellín

Unión Magdalena vs Atlético Huila

Atlético Bucaramanga vs Envigado

Atlético Nacional vs Once Caldas

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Millonarios vs Pasto

Águilas Doradas vs Junior

Fecha 2

29 de enero

Atlético Huila vs Atlético Bucaramanga

Boyacá Chicó vs Jaguares

Junior vs Medellín

Deportivo Pereira vs Millonarios

Once Caldas vs Tolima

Atlético Nacional vs Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto

América de Cali vs Unión Magdalena

Santa Fe vs Deportivo Cali

Envigado vs Equidad

Fecha 3

5 de febrero

Medellín vs Santa Fe

Jaguares vs Atlético Nacional

Equidad vs Boyacá Chicó

Unión Magdalena vs Envigado

Deportivo Pereira vs Atlético Huila

Atlético Bucaramanga vs Junior

Deportivo Cali vs Once Caldas

Millonarios vs Alianza Petrolera

Águilas Doradas vs Tolima

Deportivo Pasto vs América de Cali

Fecha 4

12 de febrero

Jaguares vs Atlético Bucaramanga

Tolima vs Millonarios

Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira

Junior vs Unión Magdalena

Once Caldas vs Águilas Doradas

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Alianza Petrolera vs Atlético Huila

América de Cali vs Equidad

Santa Fe vs Deportivo Pasto

Envigado vs Medellín

Fecha 5

19 de febrero

Medellín vs América de Cali

Atlético Huila vs Tolima

Equidad vs Santa Fe

Unión Magdalena vs Boyacá Chicó

Deportivo Pereira vs Once Caldas

Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional

Deportivo Cali vs Águilas Doradas

Millonarios vs Jaguares

Envigado vs Alianza Petrolera

Deportivo Pasto vs Junior

Fecha 6

26 de febrero

Jaguares vs Deportivo Pereira

Tolima vs Deportivo Cali

Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto

Junior vs Equidad

Once Caldas vs Millonarios

Atlético Nacional vs Atlético Huila

Alianza Petrolera vs Medellín

América de Cali vs Envigado

Santa Fe vs Unión Magdalena

Águilas Doradas vs Atlético Bucaramanga

Fecha 7

5 de marzo

Medellín vs Águilas Doradas

Atlético Huila vs Boyacá Chicó

Equidad vs Alianza Petrolera

Unión Magdalena vs Jaguares

Deportivo Pereira vs Tolima

Atlético Bucaramanga vs Once Caldas

América de Cali vs Junior

Millonarios vs Deportivo Cali

Envigado vs Santa Fe

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional

Fecha 8

12 de marzo

Jaguares vs Atlético Huila

Tolima vs Equidad

Boyacá Chicó vs Medellín

Junior vs Envigado

Once Caldas vs Deportivo Pasto

Atlético Nacional vs Millonarios

Alianza Petrolera vs Unión Magdalena

Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga

Santa Fe vs América de Cali

Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

Fecha 9

19 de marzo

Medellín vs Jaguares

Atlético Huila vs Once Caldas

Equidad vs Unión Magdalena

Junior vs Santa Fe

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga vs Tolima

América de Cali vs Alianza Petrolera

Millonarios vs Águilas Doradas

Envigado vs Boyacá Chicó

Deportivo Pasto vs Deportivo Cali

Fecha 10

26 de marzo

Jaguares vs Deportivo Pasto

Tolima vs Atlético Huila

Boyacá Chicó vs Equidad

Unión Magdalena vs Junior

Once Caldas vs Deportivo Pereira

Atlético Nacional vs Medellín

Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali vs América de Cali

Santa Fe vs Millonarios

Águilas Doradas vs Envigado

Fecha 11

2 de abril

Medellín vs Tolima

Atlético Huila vs Deportivo Cali

Equidad vs Atlético Nacional

Unión Magdalena vs Águilas Doradas

Junior vs Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga vs Millonarios

América de Cali vs Jaguares

Santa Fe vs Boyacá Chicó

Envigado vs Once Caldas

Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira

Fecha 12

9 de abril

Jaguares vs Envigado

Tolima vs Deportivo Pasto

Boyacá Chicó vs América de Cali

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Once Caldas vs Unión Magdalena

Atlético Nacional vs Junior

Alianza Petrolera vs Santa Fe

Deportivo Cali vs Equidad

Millonarios vs Medellín

Águilas Doradas vs Atlético Huila

Fecha 13

12 de abril

Medellín vs Deportivo Cali

Atlético Huila vs Millonarios

Equidad vs Once Caldas

Unión Magdalena vs Deportivo Pereira

Junior vs Boyacá Chicó

Alianza Petrolera vs Jaguares

América de Cali vs Águilas Doradas

Santa Fe vs Atlético Nacional

Envigado vs Tolima

Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga

Fecha 14

16 de abril

Jaguares vs Equidad

Tolima vs Junior

Atlético Huila vs Deportivo Pasto

Deportivo Pereira vs Santa Fe

Once Caldas vs Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga vs Medellín

Atlético Nacional vs América de Cali

Deportivo Cali vs Unión Magdalena

Millonarios vs Envigado

Águilas Doradas vs Boyacá

Fecha 15

23 de abril

Medellín vs Once Caldas

Boyacá Chicó vs Tolima

Equidad vs Atlético Huila

Unión Magdalena vs Millonarios

Junior vs Jaguares

Alianza Petrolera vs Deportivo Cali

América de Cali vs Deportivo Pereira

Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Envigado vs Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs Águilas Doradas

Fecha 16

26 de abril

Tolima vs Jaguares

Atlético Huila vs Medellín

Deportivo Pereira vs Envigado

Once Caldas vs Boyacá Chicó

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Atlético Nacional vs Unión Magdalena

Deportivo Cali vs Junior

Millonarios vs América de Cali

Águilas Doradas vs Santa Fe

Deportivo Pasto vs Equidad

Fecha 17

30 de abril

Medellín vs Atlético Nacional

Jaguares vs Once Caldas

Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga

Equidad vs Deportivo Pereira

Unión Magdalena vs Deportivo Pasto

Junior vs Millonarios

Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

América de Cali vs Deportivo Cali

Santa Fe vs Tolima

Envigado vs Atlético Huila

Fecha 18

7 de mayo

Tolima vs Alianza Petrolera

Atlético Hula vs América de Cali

Deportivo Pereira vs Medellín

Once Caldas vs Junior

Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena

Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

Deportivo Cali vs Envigado

Millonarios vs Santa Fe

Águilas Doradas vs Equidad

Deportivo Pasto vs Jaguares

Fecha 19

10 de mayo

Medellín vs Deportivo Pasto

Jaguares vs Deportivo Cali

Boyacá Chicó vs Millonarios

Equidad vs Atlético Bucaramanga

Unión Magdalena vs Tolima

Junior vs Deportivo Pereira

Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

América de Cali vs Once Caldas

Santa Fe vs Atlético Huila

Envigado vs Águilas Doradas

Fecha 20

14 de mayo

Medellín vs Unión Magdalena

Tolima vs Atlético Nacional

Atlético Huila vs Junior

Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera

Once Caldas vs Santa Fe

Atlético Bucaramanga vs América de Cali

Deportivo Cali vs Boyacá Chicó

Millonarios vs Equidad

Águilas Doradas vs Jaguares

Deportivo Pasto vs Envigado

