20 Años del Prisionero de Azkaban y «Harry» se desmarca..

Se cumplen 20 Años del Prisionero de Azkaban

La celebración de los 20 años de «Harry Potter y el Prisionero de Azkaban» la tercera de la saga del joven mago, tuvo un gran momento en Londres con uno globo. Cerca de Tower Bridge, Marge Dursley (Pam Ferris), la repelente tía de Harry se alzó por los aires 20 años después para celebrar su estreno en la línea de la saga. Muchos la odiaron y que fuera «inflada» fue un momento memorable de la película. Este homenaje irá hasta este 1 de mayo al 4 de septiembre 2024 y viene acompañado con la noticia que los asistentes al tour conocido como «The Making of Harry Potter» disfrutarán de un evento denominado «Regreso a Azkaban«.

Aunt Marge goes large.

To celebrate 20 years of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, we graced the London skyline with a scene we know is one of your favourites.

️ Doors to our brand new feature – Return to Azkaban – opening tomorrow:

