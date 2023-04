[VIDEO] Dos toneladas de cocaína fueron encontradas flotando en el mar Mediterráneo

Decenas de paquetes prensados con cocaína, con un peso de dos toneladas, fueron encontrados por la Guardia de Finanza italiana, flotando en el mar Mediterráneo.

Los dos mil kilos de coca estaban en aguas cercanas a Catania, al sur de Sicilia, y es uno de los mayores cargamentos de droga decomisados en ese país.

Los paquetes fueron detectados desde el aire, unidos por una red y las autoridades desplegaron unidades marítimas para interceptar el cargamento que tenía un sistema de señalización luminosa y ser localizado por el receptor, pero la Policía italiana llegó antes.

HIGH SEAS: Police in Italy found over 2 tons of cocaine with a market value of more than 400 million euros ($439 million) off the eastern coast of Sicily. Italy's Guardia di Finanza called it a "record" seizure. https://t.co/56HDGk601W pic.twitter.com/2SCfrZ2Yel

— ABC News (@ABC) April 17, 2023