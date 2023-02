[VIDEO] Dos capturados y 17 vehículos recuperados en las últimas 24 horas en Medellín

in

Dos personas fueron capturadas por receptación y tres carros y 14 motocicletas hurtadas, fueron recuperadas por la Policía en las últimas 24 horas en Medellín.

“Estas capturas en flagrancia se materializaron gracias a las cámaras LPR que tenían registrado en sus sistemas de información la identificación de las motocicletas”, informó la Policía.

Las autoridades informaron que en lo corrido del año, han recuperado 352 motocicletas y 80 vehículos. Además realizó algunas recomendaciones de seguridad para evitar los hurtos:

• Lleve su motocicleta a talleres reconocidos.

• Nunca deje parqueada su motocicleta con el motor encendido.

• No entregue las llaves de su motocicleta a extraños porque pueden sacar duplicados.

• Deje puesto el seguro de su motocicleta siempre que parquee.

• Antes de salir de su residencia observe que no hayan personas sospechosas a su alrededor.

• Al parar frente a los semáforos observe su entorno.

• No deje su motocicleta al cuidado de menores o personas extrañas, evite estacionarse en lugares oscuros y solitarios.

• Evite dejar parqueada en vía pública su motocicleta, hágalo en parqueaderos cerrados y autorizados.

• En lo posible instale en su motocicleta sistema de alarmas, que permita alertar y evitar su hurto.

