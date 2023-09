2-2. Son y Saka firman tablas

in

Londres, 24 sep (EFE).- En una tarde horrible para Cristian Romero, que se marcó un gol en propia puerta y provocó un penalti, Bukayo Saka y Heung-min Son brillaron con sus tantos y deleitaron con un empate a dos en el derbi del Norte de Londres que no contenta a ninguno, pero que demuestra la fuerza de los dos equipos.

El doblete del coreano y el gol de Saka, que además provocó con su disparo el tanto en propia puerta de Romero, firmaron las tablas en un encuentro en el que los de Mikel Arteta eran favoritos, pero se toparon con un organizado Tottenham que supo aprovechar sus ocasiones.

Tras comenzar los 'Spurs' con un gol anulado a Son por claro fuera de juego, el Arsenal tomó el mando y llegaron las primeras ocasiones para los 'Gunners'. Primero una volea de Gabriel Jesús a la que respondió a la perfección Vicario y luego un mano a mano de Nketiah, previa pérdida de Udogie, que tiró al muñeco.

Con el dominio de los rojos, era cuestión de tiempo que cayera el Tottenham y lo hizo en una clásica jugada de Saka. Recorte hacia el interior del inglés, tiro al palo largo y Romero se cruzó para despejar la pelota, pero con la mala suerte de que solo le cambió la trayectoria y la mandó a la red.

Volvía el viejo Tottenham, el que parece marcado por una maldición, hasta que combinaron sus dos mejores jugadores. Después de que David Raya, ya asentado como titular hiciera un paradón espectacular, de los mejores de la temporada, a Brennan Johnson, Maddison caracoleó por la línea de fondo, dejando atrás a Saka y puso un pase atrás que empujó a gol Son entre tres defensas.

El empate era un gran premio para los 'Spurs', que no tardaron en regalar al comenzar la segunda parte, otra vez con Romero como protagonista. El argentino desvió con la mano un disparo dentro del área y el VAR señaló el penalti. Desde los once metros, Saka, con un historial irregular en estos lanzamientos, no erró.

Ahora sí, era la plataforma de despegue perfecta para que el Arsenal sentenciara, pero no le dio tiempo ni a asimilar el 2-1. Nada más sacar de centro, Havertz se durmió en el centro del campo, le robaron la pelota y permitió que de nuevo Maddison y Son conectaran. Mismos roles, Maddison condujo y dejó a Son en una posición inmejorable para marcar. Sin Harry Kane, el surcoreano por fin ha encontrado a su mejor socio.

Pese al alargue de diez minutos y algún disparo peligroso de Saka, el Tottenham, contento con el empate, aguantó el resultado. Sonríe el Manchester City, que saca cuatro puntos a dos de sus grandes perseguidores y también esbozan una media sonrisa los 'Spurs', que han pasado de perder este duelo el año pasado a competirlo y a sacar un punto.

Tottenham y Arsenal están empatados a catorce puntos, uno por debajo del Brighton, a dos del Liverpool y a cuatro del City.

– Ficha técnica:

2 – Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice (Jorginho, m.46), Vieira (Havertz, m.46); Saka (Smith Rowe, m.97), Jesús (Nelson, m.78) y Nketiah.

2 – Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison (Hojbjer, m.78); Kulusevski, Son (Richarlison, m.78) y Johnson (Solomon, m.63).

Goles: 1-0. Romero, p.p, m.26, 1-1. Son, m.42, 2-1. Saka, m.54 y 2-2. Son, m.55.

Árbitro: Robert Jones amonestó a Odegaard (m.15), Havertz (m.57) y Nketiah (m.67) por parte del Arsenal y a Udogie (m.15), Sarr (m.45+1), Bissouma (m.45+1) y Romero (m.75) por parte del Tottenham.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres).

Manuel Sánchez Gómez

Por: EFE