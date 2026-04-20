Marlos Moreno, en el minuto 89 selló el marcador, 2-0 ganó Nacional a Bucaramanga por la fecha 17 y llegó a 40 puntos. Foto: Atlético Nacional

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Resumen: La apertura del marcador llegó al minuto 59. Tras una gran visión de juego y asistencia de 'Chicho' Arango, el lateral Andrés Felipe Román apareció para mandar el balón al fondo de la red y encender la fiesta en las tribunas.

2-0: Con goles de Román y Marlos, Nacional le ganó a Bucaramanga en el Atanasio y llegó a 40 puntos

Minuto30.com .- Atlético Nacional hizo respetar su localía y venció con autoridad 2-0 a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso válido por la fecha 17 de la Liga. Con esta victoria, el conjunto ‘Verdolaga’ reafirma su aplastante dominio en el campeonato.

De la monotonía a la contundencia

Los miles de hinchas que asistieron al Atanasio, incluyendo a los niños que ingresaron gratis, presenciaron un primer tiempo soso, trabado y con pocas emociones en las áreas. Sin embargo, para la etapa complementaria, el equipo local cambió el chip, pisó el acelerador y logró finiquitar el encuentro.

La apertura del marcador llegó al minuto 59. Tras una gran visión de juego y asistencia de ‘Chicho’ Arango, el lateral Andrés Felipe Román apareció para mandar el balón al fondo de la red y encender la fiesta en las tribunas.

Cuando el partido agonizaba y Bucaramanga intentaba reaccionar, apareció Marlos Moreno en el minuto 89 para convertir el segundo tanto de la noche, dándole el golpe de gracia al equipo visitante y sellando el 2-0 definitivo.

Así quedan en la tabla

Las realidades de ambos equipos son diametralmente opuestas tras el pitazo final:

El líder absoluto: Los dirigidos por Diego Arias atraviesan un momento inmejorable. Con este triunfo, Nacional alcanza la impresionante suma de 40 puntos y ostenta una envidiable diferencia de gol de +22.

Complicaciones para el ‘Leopardo’: La derrota es un balde de agua fría para el Atlético Bucaramanga, que aplaza sus posibilidades de ingresar al codiciado grupo de los ocho. Actualmente, se mantienen estancados en el puesto 10 con 22 puntos, obligados a ganar en las próximas dos fechas.

Lo que viene en el calendario

Pasando la página de esta fecha, ambos equipos ya se preparan para sus próximos retos:

Atlético Nacional jugará en condición de visitante frente al Deportivo Pereira el próximo sábado, 25 de abril.

Atlético Bucaramanga regresará a casa para recibir el sábado 25 a Jaguares de Córdoba en el estadio Américo Montanini, en un duelo donde solo le sirve sumar de a tres.