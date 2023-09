2-0. Argentina logra con esfuerzo una cómoda ventaja sobre Lituania

in

Buenos Aires, 16 sep (EFE).- Los laboriosos triunfos de Francisco Cerúndolo (21 de la clasificación mundial) y Sebastián Báez (28) sobre los lituanos Vilius Gaubas (476) y Ricardas Berankis (231) tienen adelante por 2-0 al equipo de Argentina al cabo de la primera jornada de la serie de Copa Davis que se juega en Buenos Aires.

La eliminatorias del Grupo I Mundial pusieron frente a frente a primer turno a Cerúndolo, número uno de Argentina, con Gaubas. El local necesitó 2 horas y 31 minutos para imponerse por 6-1, 6-7 (6-8) y 6-2.

"Fue un partido difícil en el que comencé muy bien y él no. Pero luego él subió mucho su nivel, dejó de errar y sobre el final del segundo set me puse tenso, nervioso. Igual sabía que con mi experiencia y el físico lo iba a terminar ganando, que el partido iba a ser para mi lado", dijo el argentino, de 24 años, tras vencer a un rival de tan solo 18 años en la pista central de arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

"Estoy contento porque gané un partido en el que tenía mucha responsabilidad", dijo Cerúndolo, que esta temporada se adjudicó el torneo sobre el césped de Eastbourne (Inglaterra).

En el cierre de la programación sabatina Sebastián Báez sufrió para derrotar por 7-6 (8-6), 5-7 y 6-3 en 2 horas y 41 minutos a Ricardas Berankis.

“No ha sido un partido sencillo y más allá de la presión de representar a tu país, el rival tuvo un buen día y me costó ganarle”, dijo el argentino.

“Una cosa es el circuito y otra jugar la Copa Davis. No sé si es mi mejor momento, pero poder colaborar con este triunfo para el equipo ante este público que no paró nunca de alentar no tiene precio”, añadió el ganador de tres títulos de ATP 250 esta temporada: Córdoba (Argentina), Kitzbühel (Austria) y Winston-Salem (Estados Unidos).

Argentina necesita un punto más para proclamarse ganador de la serie con Lituania.

Este domingo será el turno del juego de dobles entre Andrés Molteni y Máximo González, noveno y décimo de la clasificación mundial, frente a Edas Butvilas (532) y Tadas Babelis (sin puesto).

A continuación, Francisco Cerúndolo se enfrenará con Ricardo Bernakis y luego Sebastián Báez chocará con Vilius Gaubas.

Por: EFE