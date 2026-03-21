¡18 puntos sin acuerdo aun! Hoy llegarían nuevas delegaciones de Mineros para «nutrir» el paro en Caucasia

Más de 96 horas suman los bloqueos en Caucasia por el Paro Minero, dejando miles de vehículos varados. Foto: Redes Sociales

Resumen: El Paro Minero entra en una fase crítica. Tras cuatro días de bloqueos que han asfixiado el flujo vehicular entre Medellín y la Costa Caribe, el gremio minero ha decidido trasladar la fuerza de la protesta a las calles urbanas

Minuto30.com .- El Paro Minero entra en una fase crítica. Tras cuatro días de bloqueos que han asfixiado el flujo vehicular entre Medellín y la Costa Caribe, el gremio minero ha decidido trasladar la fuerza de la protesta a las calles urbanas. Caucasia, corazón del Bajo Cauca, será hoy el escenario de una movilización que busca demostrar unidad y carácter pacífico frente al Gobierno Nacional.

El Comité Minero ha convocado a sus bases y a la ciudadanía en general para una marcha que recorrerá las principales vías del municipio. Estos son los detalles logísticos:

El punto de encuentro es en el Coliseo Cubierto de Caucasia, donde desde las 2 de la tarde esperan que los participantes del Paro Minero acudan con camisetas blancas, segun los organizadores como símbolo de paz y resistencia civil.

Se espera la llegada de delegaciones del Norte de Antioquia y el Sur de Córdoba para nutrir la columna de manifestantes.

El comercio, entre el apoyo y la zozobra

Los líderes del paro han hecho un llamado explícito al sector comercio de Caucasia para que se sume a la jornada o respalde la causa. Sin embargo, la parálisis vial ya empieza a pasar factura en el abastecimiento y las ventas locales, generando una dualidad entre la solidaridad con la causa minera y la necesidad de reactivar la economía.

Negociaciones: 18 puntos aún sin acuerdo

Mientras Caucasia marcha, en la mesa de diálogo el panorama es complejo. De los 25 puntos del pliego de peticiones, apenas se ha logrado consenso en 7.

Temas como la quema de maquinaria amarilla y la delimitación de zonas protegidas siguen siendo los obstáculos que impiden el levantamiento de los bloqueos.

Trsitemente persisten los cierres en los corredores hacia la Costa, afectando el transporte de carga y pasajeros que cumplen ya 96 horas de represamiento.