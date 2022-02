Sergio el «kun» Agüero es y será siempre un personaje bastante querido para los amantes del fútbol, su noticia por la imposibilidad médica para seguir jugando profesionalmente al balompié fue un baldado de agua fria para todos los fanáticos.

Sin embargo hoy traemos para contarte como fue el debut del gran delantero argentino con la camiseta de Independiente en la Copa Libertadores de América en 2004.

El debut del Kun en la Copa Libertadores se remonta a 2004, cuando el conjunto de Avellaneda se ubicó en el grupo 5 junto a Cienciano de Perú, Nacional de Uruguay y El Nacional de Ecuador.

Con el marcador parcial de 3 x 1, aquel 12 de febrero el entrenador José Pastoriza llamó al pequeño Kuni con 15 años y 257 días para ingresar al terreno de juego en reemplazo de Sebastián García en el compromiso de la primera fecha de grupos ante Cienciano.

Este se convirtió en un record como el jugador más joven en debutar en la Copa hasta el año 2007, donde Diego Suárez del Blooming de Bolivia venció el record nuevamenta con tan solo 14 años.

Su ingreso se dió al minuto 71 y desde entonces comenzó a dar destellos de lo que sería su potencial.

Aguero's been scoring wordies since he was a rookie

Here's a special one from his time at @Independiente

Dancing through Racing's defence with toilet paper on his foot

This is why he's pic.twitter.com/zkLuv7oumm

— Oddspedia ⚽️ (@oddspedia) July 28, 2021