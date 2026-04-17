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    ¡17 horas después! Reabrieron la vía a Santa Elena

    Equipos técnicos continuarán monitoreando este tramo de la vía

    Publicado por: SoloDuque

    ¡17 horas después! Reabrieron la vía a Santa Elena

    Resumen: A pesar de la reapertura, la concesión aclaró que sus equipos técnicos continuarán monitoreando este tramo de la vía

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Concesión Túnel Aburrá Oriente entregó buenas noticias para la movilidad de los antioqueños en la tarde de este viernes. Tras varias horas de cierre preventivo ocasionado por un desprendimiento de material, la vía hacia el corregimiento de Santa Elena ya se encuentra totalmente habilitada en ambos sentidos.

    De acuerdo con el último reporte emitido por la entidad sobre las 3:59 p.m., el paso vehicular fue restablecido y opera con normalidad a la altura del kilómetro 11+200, específicamente en el sector conocido como el Mirador de Santa Elena.

    Recomendaciones para los conductores

    A pesar de la reapertura, la concesión aclaró que sus equipos técnicos continuarán monitoreando este tramo de la vía para prevenir nuevas emergencias y garantizar la seguridad integral de todos los usuarios.

    Ante esto, las autoridades viales reiteran el llamado a la ciudadanía para que:

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Transiten con precaución al pasar por la zona afectada.

    Respeten las señales de tránsito y los límites de velocidad.

    Conduzcan con prudencia, especialmente si se presentan nuevas precipitaciones en el sector.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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