¡Tiene cicatrices y tatuajes! Se busca a Rodrigo Alonso Arango González, desaparecido en Guarne

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Rodrigo Alonso Arango González, un hombre de 39 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de agosto. Fue visto por última vez en el Alto de La Virgen, en Guarne, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Rodrigo vestía una camisa roja y pantalón azul. Es de contextura delgada, piel trigueña y tiene varias señas particulares:

Un tatuaje en la cara dorsal de todos los dedos de la mano derecha.

Una cicatriz de arma cortopunzante en la región mamilar izquierda.

Una cicatriz de cirugía en el flanco izquierdo.

Su familia y las autoridades lo están buscando. Si tienes alguna información que ayude a encontrarlo, por favor comunícate con el Grupo de Desaparecidos del CTI al celular 3185324129. Tu ayuda es vital.

