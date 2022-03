Listos los 16 clasificados a la fase de grupos de la Sudamericana

Redacción Deportes, 17 mar (EFE).- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela ya conocen a los clubes que los representarán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, instancia que se iniciará el 5 de abril con 32 formaciones.

La vigésima primera edición del torneo contó en la primera fase, que culminó este jueves con siete partidos, con equipos de un mismo país que se enfrentaron entre sí, excepto los de Argentina y Brasil.

Los dieciséis ganadores avanzaron a la fase de grupos y al menos dos equipos de cada federación estará en acción junto con los seis clubes de Argentina y seis conjuntos de Brasil, así como los cuatro eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores.

LOS SEIS DE ARGENTINA Y DE BRASIL

Las formaciones que competirán en la fase de grupos por Argentina serán Banfield, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, Racing Club y Unión. Por el lado brasileño estarán Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, Sao Paulo y Cuiabá.

LOS DIECISÉIS QUE VIENEN DE PRIMERA FASE

Los clasificados a la ronda de grupos son los bolivianos Oriente Petrolero y Jorge Wilstermann; por Chile, Unión La Calera y Antofagasta; por Colombia, Independiente Medellín y Junior; por Ecuador, Liga de Quito y Nueve de Octubre; por Paraguay, General Caballero y Guaireña; por Perú, Melgar y Ayacucho; por Uruguay, River Plate y Wanderers; y por Venezuela, Metropolitanos y La Guaira.

LOS CUATRO ELIMINADOS DE LA LIBERTADORES

Los equipos que recibieron un premio ‘consolación’, pues fueron eliminados de la tercera instancia de la Copa Libertadores y ahora competirán en la Sudamericana, son el Fluminense brasileño, el Everton chileno y los ecuatorianos Barcelona y Universidad Católica.

EL SORTEO

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se hará el próximo 25 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay), junto con el de la misma instancia de la Copa Libertadores.

– Resultados de los partidos de vuelta de la primera fase:

17.03 ANTOFAGASTA (CHI) 0 – Unión Española (CHI) 1, pen: 4-1

17.03 GUAIREÑA (PAR) 0 – Nacional (PAR) 0

17.03 LA GUAIRA (VEN) 3 – Hermanos Colmenárez (VEN) 0

17.03 Cerro Largo (URU) 0 – WANDERERS (URU) 1

17.03 Guabirá (BOL) 3 – JORGE WILSTERMANN (BOL) 0

17.03 JUNIOR (COL) 3 – La Equidad (COL) 1

17.03 NUEVE DE OCTUBRE (ECU) 2 – Delfín (ECU) 0

16.03 RIVER PLATE (URU) 2 – Liverpool (URU) 0

16.03 América (COL) 2 – I. MEDELLÍN (COL) 1, pen: 1-3

16.03 LIGA DE QUITO (ECU) 1 – Muschuc Runa (ECU) 1

16.03 Sport Boys (PER) 3 – AYACUCHO (PER) 2

15.03 GENERAL CABALLERO (PAR) 2 – Sol de América (PAR) 1

15.03 METROPOLITANOS (VEN) 4 – Estudiantes M. (VEN) 0

15.03 ORIENTE PETROLERO (BOL) 3 – Royal Pari (BOL) 0

15.03 MELGAR (PER) 1 – Cienciano (PER) 0

15.03 UNIÓN LA CALERA (CHI) 2 – Ñublense (CHI) 1