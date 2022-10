Joven de 16 años dice que es virgen y está embarazada de un espíritu

in

Una adolescente de 16 años de edad se volvió viral en redes sociales, luego de que asegurara que está embarazada por un “milagro”, porque sigue siendo señorita.

El particular caso se presenta en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, zona oriental de Honduras, donde los medios locales, ya han registrado la barriga de varios meses de gestación.

La joven asegura que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre y para algunos se trataría de algún un hechizo de brujería, mientras que otros hablan de un milagro.

La joven, quien responde al nombre de Génesis Abigail Sánchez comentó a los locales que “yo no he probado hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud a chequeo y salí embarazada”.

La joven fue recientemente sometida a pruebas de embarazo que salieron positivas, lo que descarta que se trate de algún tumor.

Para más noticias internacionales, ingrese aquí.