14 ciclistas colombianos competirán en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda

Bajo la dirección del seleccionador nacional, David Vargas, un equipo de 14 ciclistas colombianos viajará a Kigali, Ruanda, para competir en el Campeonato Mundial de Ruta que se disputará del 21 al 28 de septiembre.
La delegación incluye a representantes en las categorías élite, sub-23 y juvenil, tanto en la rama masculina como en la femenina.
En la categoría élite masculina, la delegación estará liderada por Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.
Lo acompañarán Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de contrarreloj; Harold Tejada y Brandon Rivera.
Por el lado femenino, las ciclistas élite son Paula Patiño, quien recientemente participó en el Giro d’Italia y el Tour de Romandie, y Diana Peñuela, campeona nacional y ganadora de la Vuelta a Colombia Femenina 2025.
En la categoría sub-23, Colombia cuenta con Juan Felipe Rodríguez, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, y Jaider Muñoz, campeón de montaña en la Ronde de l’Isard.
En la rama femenina sub-23, competirán Juliana Londoño, campeona panamericana y nacional de ruta, y Natalia Garzón, doble campeona nacional de ruta y contrarreloj.
Las categorías juveniles también prometen un gran desempeño. Jerónimo Calderón y Kevin Estupiñán debutarán en su primer mundial.
Por su parte las ciclistas juveniles Luciana Osorio, doble campeona panamericana de ruta, y Estefanía Castillo, subcampeona panamericana de contrarreloj, completan la delegación.
