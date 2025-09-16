14 ciclistas colombianos competirán en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda

Minuto30
    Ciclismo de élite: Colombia competirá en el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda con Egan Bernal liderando la selección. Foto: cortesía Federación Colombiana de Ciclismo
    Resumen: Bajo la dirección del seleccionador nacional, David Vargas, un equipo de 14 ciclistas colombianos competirá en el Campeonato Mundial de Ruta en Kigali, Ruanda, del 21 al 28 de septiembre. La delegación, que incluye a hombres y mujeres en las categorías élite, sub-23 y juvenil, cuenta con figuras destacadas como Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, y Paula Patiño. También participarán talentos emergentes como el campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, Juan Felipe Rodríguez, y la campeona panamericana Juliana Londoño, además de promesas juveniles como Jerónimo Calderón y Luciana Osorio.

    Bajo la dirección del seleccionador nacional, David Vargas, un equipo de 14 ciclistas colombianos viajará a Kigali, Ruanda, para competir en el Campeonato Mundial de Ruta que se disputará del 21 al 28 de septiembre.

    La delegación incluye a representantes en las categorías élite, sub-23 y juvenil, tanto en la rama masculina como en la femenina.

    En la categoría élite masculina, la delegación estará liderada por Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.

    Lo acompañarán Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de contrarreloj; Harold Tejada y Brandon Rivera.

    Por el lado femenino, las ciclistas élite son Paula Patiño, quien recientemente participó en el Giro d’Italia y el Tour de Romandie, y Diana Peñuela, campeona nacional y ganadora de la Vuelta a Colombia Femenina 2025.

    En la categoría sub-23, Colombia cuenta con Juan Felipe Rodríguez, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, y Jaider Muñoz, campeón de montaña en la Ronde de l’Isard.

    En la rama femenina sub-23, competirán Juliana Londoño, campeona panamericana y nacional de ruta, y Natalia Garzón, doble campeona nacional de ruta y contrarreloj.

    Las categorías juveniles también prometen un gran desempeño. Jerónimo Calderón y Kevin Estupiñán debutarán en su primer mundial.

    Por su parte las ciclistas juveniles Luciana Osorio, doble campeona panamericana de ruta, y Estefanía Castillo, subcampeona panamericana de contrarreloj, completan la delegación.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

