Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En próximos días, los secretarios de Indiana, Maine, Montana y Carolina del Sur están visitando las ciudades de Medellín y Bogotá.

13 años del TLC con EE.UU: el comercio agrícola entre Colombia y Estados Unidos alcanza cifras récord

Minuto30.com .- La Embajada de Estados Unidos en Bogotá conmemora el próximo aniversario del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, resaltando los sólidos resultados en el sector agrícola.

En el mes de noviembre se celebrarán 13 años del TLC, un acuerdo que ha demostrado ser un motor de prosperidad mutua.

Cifras Históricas en 2024 y Proyecciones para 2025

Según la embajada, el comercio agrícola entre Colombia y Estados Unidos alcanzó cifras récord en 2024. Además, las proyecciones indican que para 2025 el intercambio va camino de establecer un nuevo máximo histórico.

La Embajada subraya que el libre comercio no solo fortalece a ambas naciones, sino que también contribuye a su prosperidad.

Visita de Secretarios de Agricultura de EE. UU.

Para impulsar aún más esta relación comercial, una delegación de Secretarios de Agricultura de cuatro estados estadounidenses clave se encuentra de visita en Colombia. Esta semana, los secretarios de Indiana, Maine, Montana y Carolina del Sur están visitando las ciudades de Medellín y Bogotá con el objetivo de elevar el comercio bilateral a «nuevas alturas.

Esta misión busca consolidar los lazos comerciales bajo el marco de los #ValoresDemocráticosCompartidos.

Aquí más Noticias de Colombia