La Alcaldía de Medellín ha impactado a más de 13.000 jóvenes de los grados 9°, 10° y 11° de 120 instituciones educativas oficiales con la estrategia Transforma Tu Futuro y el software Ulúmina, una iniciativa que orienta a los estudiantes sobre sus capacidades, habilidades y potencialidades, además de dar a conocer la oferta de educación postsecundaria de Sapiencia y de las tres instituciones de educación superior de la ciudad.

Durante cuatro meses, el equipo de permanencia de Sapiencia, junto a los dinamizadores, gestores sociales y orientadores, lideraron las actividades que acercaron a los estudiantes a las oportunidades de acceso a la educación postsecundaria que ofrece el Distrito.

“Hace cuatro meses iniciamos la estrategia Transforma Tu Futuro, a través de un juego llamado Ulúmina, que es un software interactivo, en donde el estudiante transforma su identidad en un avatar y comienza a desarrollar un conjunto de acciones que le van a permitir tener informes gráficos y escritos, que le dicen dónde están esas potencialidades más desarrolladas y cómo se relacionan con los programas que tienen las instituciones de educación superior”, dijo el director de Sapiencia, Carlos Alberto Chaparro.

El juego, además de ayudar a identificar las habilidades de sus participantes, entrega data que es caracterizada por el Observatorio de Sapiencia, para que las instituciones educativas y las universidades orienten la oferta educativa respecto al fortalecimiento de habilidades y al incentivo de destrezas no identificadas en los jóvenes, según la comuna y el estrato socioeconómico.

La data de Ulúmina revela que el 35,4 % de los jóvenes de las instituciones educativas oficiales desean proyectar su futuro en áreas creativas, el 21,9 % en áreas sociales y el 30 % tiene más habilidades en el uso de herramientas digitales y tecnológicas. Este programa está disponible para jugar en línea o descargar a través de www.ulumina.co.

“Me ayudó a despejar la mente, cambiar mi visión y buscar nuevas alternativas, porque de pequeño estaba centrado en solo una cosa, pero cuando en el colegio nos llevaron a la Ciudadela Digital- C4ta , me di cuenta que no solo está lo que yo quiero, sino que también hay otros campos que me llaman la atención en los que soy bueno”, expresó José Rolón, beneficiario de la estrategia Transforma Tu Futuro y quien cursa grado once de la Institución Educativa La Independencia, de la comuna San Javier.

La ciudad crea entornos para el desarrollo de habilidades y potencialidades bajo modelos de educación focalizada. Para ello, se tienen rutas de formación como Talento Especializado, Arroba Medellín y la tecnoacademia, que se articulan con la formación superior; además de la política pública Matrícula Cero, que garantizan la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo de cara al Valle del Software.

