1200 kilómetros que transforman Antioquia

Resumen: Las estadísticas son contundentes. Mientras que entre 1960 y 2024 -64 años-, Antioquia logró pavimentar 2249 kilómetros de vías a su cargo, hoy nos encontramos frente a un esfuerzo que nos permitirá alcanzar 1200 kilómetros en un solo cuatrienio

En Colombia hay una verdad que pocas veces se menciona: un territorio aislado y sin vías no progresa.

Las oportunidades no llegan por generación espontánea; llegan con vías. Por eso, cuando analizamos lo que significa la pavimentación de 1200 kilómetros de vías en apenas cuatro años en Antioquia, no estamos hablando únicamente de cifras, estamos hablando de una transformación histórica.

Las estadísticas son contundentes. Mientras que entre 1960 y 2024 -64 años-, Antioquia logró pavimentar 2249 kilómetros de vías a su cargo, hoy nos encontramos frente a un esfuerzo que nos permitirá alcanzar 1200 kilómetros en un solo cuatrienio, algo sin precedentes en la infraestructura vial departamental; una apuesta por conectar territorios y fortalecer nuestra competitividad.

Detrás de cada kilómetro pavimentado hay una historia y no me canso de poner estos ejemplos: un campesino que reduce tiempos y costos para sacar sus productos al mercado, un estudiante que llega con mayor facilidad a su institución educativa, un empresario que ve oportunidades de negocio y que genera empleo, un turista que descubre nuevos destinos.

Las vías son también una política social efectiva porque una carretera bien construida no distingue entre ideologías, edades o condiciones económicas; nos beneficia a todos por igual.

Bajo el liderazgo de nuestro gobernador Andrés Julián, Antioquia ha asumido el desafío de ejecutar el plan vial más ambicioso de su historia reciente. No se trata únicamente de intervenir corredores estratégicos, sino de construir equidad territorial, llevando desarrollo a las nueve subregiones y permitiendo que las oportunidades lleguen donde antes solo llegaba el polvo en verano o el barro en invierno.

La infraestructura vial tiene además un poderoso efecto multiplicador sobre la economía. Cada peso invertido genera empleo, dinamiza el comercio, fortalece el turismo, impulsa la agroindustria y mejora la competitividad de nuestras empresas. Una vía pavimentada no es un gasto: es una inversión que retorna en crecimiento, bienestar y calidad de vida.

Por eso, cuando dentro de algunos años se escriba la historia de Antioquia, estos 1200 kilómetros no serán recordados únicamente como una meta cumplida. Serán reconocidos como el punto de inflexión en el que el Departamento decidió acelerar su desarrollo, conectar sus regiones y abrirles camino a nuevas oportunidades para millones de ciudadanos.

La inversión superior a 9 billones de pesos correspondientes a la Nueva vía al mar, la segunda etapa del Túnel de Oriente, las soluciones a los contratos siniestrados y suspendidos de gobiernos anteriores más lo planeado y contratado en nuestro Plan de Desarrollo, no solo transforman la infraestructura vial: representan un impacto cercano a tres puntos del PIB de Antioquia (que irradia 3 puntos más) y genera un efecto multiplicador que dinamiza otros sectores de la economía. Ese crecimiento fortalece al Departamento y se convierte, a su vez, en un impulso decisivo para la economía del país.

Porque hacer que las cosas pasen significa precisamente eso: convertir los discursos en obras, las promesas en resultados y los sueños de las comunidades en carreteras que conectan futuro.

Y hoy, más que nunca, Antioquia avanza por ese camino, camino que recorremos a paso firme y que esperamos continúe en los próximos cuatro años y así, logremos pavimentar la totalidad de las vías a cargo del Departamento.

¡Estamos conectando Antioquia con cariño y visión de largo plazo!