VIDEO. Doce temblores sacudieron este medio día el oriente del país

Un temblor de 6.1 grados, sacudió este medio día el oriente del país y obligó a la evacuación de edificios y viviendas en Bogotá y Villavicencio, ciudades en las que de acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión el Riesgo de Desastres, UNGRD, no se presentan víctimas mortales ni personas lesionadas.

A las 12:04 del mediodía, el equipo periodístico de Minuto 30 en la capital del país se encontraba en el ministerio del Interior y fue testigo de la evacuación que debió realizarse en la remodelada edificación de La Giralda y de la Vicepresidencia, al tiempo que registraba las gestiones del ministro Luis Fernando Velasco, para ponerse a disposición del alcalde de El Calvario, Meta, epicentro de fuerte temblor de tierra.

De acuerdo con el Ministro Velasco, por fortuna no se han reportado victimas mortales ni lesionados y desde ya los organismos de socorro y la Fuerza pública recorren varias poblaciones para verificar la afectación a viviendas e infraestructura en las poblaciones ubicadas en el área de influencia del pie de monte llanero.

“Alcalde, alcalde, alcalde… alcalde con el Ministro del Interior, alcalde si me escucha quiero saber qué grado de afectación tuvo su municipio, cómo está alcalde, lo oigo muy cortado, cuéntame, qué grado de afectación tuvo tu municipio en el temblor… ah, pero no hay víctimas que tú sepas, le voy a entregar el teléfono al señor viceministro para que te dé mi teléfono, cualquier tipo de apoyo me haces saber”, señalaba Velasco.

Según relató el jefe de la Cartera Política, el relato del mandatario municipal solo daba cuenta, en ese momento, de solo afectaciones materiales, de afectaciones de casas.

“Lo que nosotros sabemos es que el epicentro fue en El Calvario, Meta, un temblor muy fuerte, 6.1, afortunadamente con algo de profundidad, porque lo peligroso de un terremoto, un temblor, por ejemplo, el de Popayán, fue de menor intensidad de 5.7 pero fue cinco kilómetros no más de profundidad y por eso destrozó la ciudad y fueron cientos las personas que murieron, acá al parecer fue más profundo”, explicó el Ministro.

El fuerte temblor sorprendió al Ministro cuando sostenía una reunión de trabajo con la vicepresidenta, Francia Márquez, con quien se comunicó con el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

