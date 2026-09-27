Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La investigación de la Fiscalía permitió conocer que el individuo se hizo pasar por médico veterinario, pese a no contar con el título requerido para ejercer esta actividad.

12 meses de cárcel para falso veterinario: aplicó mal la eutanasia a un perro y lo enterró vivo

En Flandes (Tolima), Ernesto López Medina fue condenado por el delito de muerte animal. La investigación de la Fiscalía permitió conocer que López Medina se hizo pasar por médico veterinario, pese a no contar con el título requerido para ejercer esta actividad.

En esas circunstancias, aplicó a un perro medicamentos destinados exclusivamente al tratamiento de enfermedades en bovinos, lo que le ocasionó graves afectaciones en los pulmones y el estómago.

Posteriormente, ante los reclamos de los propietarios, realizó una supuesta eutanasia y utilizó sustancias no permitidas para este procedimiento, entre ellas varsol y cianuro. Luego, enterró al animal aún con vida. El canino murió días después en una veterinaria.

Además de la pena de 12 meses de prisión, el Juzgado Segundo Municipal de Flandes le impuso una inhabilidad para la tenencia de animales y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes.

Información publicada por la Fiscalía