Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    12 meses de cárcel para falso veterinario: aplicó mal la eutanasia a un perro y lo enterró vivo

    Previo a la eutanasia, el falso veterinario le había aplicado medicamentos al perrito que le provocaron afecciones en pulmones y estómago

    Publicado por: SoloDuque

    Hombre se hacía pasar como veterinario en Cali
    12 meses de cárcel para falso veterinario: aplicó mal la eutanasia a un perro y lo enterró vivo

    Resumen: La investigación de la Fiscalía permitió conocer que el individuo se hizo pasar por médico veterinario, pese a no contar con el título requerido para ejercer esta actividad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    En Flandes (Tolima), Ernesto López Medina fue condenado por el delito de muerte animal. La investigación de la Fiscalía permitió conocer que López Medina se hizo pasar por médico veterinario, pese a no contar con el título requerido para ejercer esta actividad.

    En esas circunstancias, aplicó a un perro medicamentos destinados exclusivamente al tratamiento de enfermedades en bovinos, lo que le ocasionó graves afectaciones en los pulmones y el estómago.

    Posteriormente, ante los reclamos de los propietarios, realizó una supuesta eutanasia y utilizó sustancias no permitidas para este procedimiento, entre ellas varsol y cianuro. Luego, enterró al animal aún con vida. El canino murió días después en una veterinaria.

    Además de la pena de 12 meses de prisión, el Juzgado Segundo Municipal de Flandes le impuso una inhabilidad para la tenencia de animales y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes.

    Información publicada por la Fiscalía

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Sabías que la restricción de rentas cortas en zonas residenciales existe desde 2014?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.